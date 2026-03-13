La periodista cultural Clàudia Rius és la veu que s'amaga darrere el micròfon del pòdcast La Contracoberta, un espai dedicat a parlar amb experts sobre els autors clàssics més rellevants de la literatura catalana. Impulsat per l'editorial Barcino de la Fundació Carulla, i juntament amb el programa Club Tàndem de 3Cat, ha guanyat el Premi Muriel Casals de Comunicació d'Òmnium Cultural, per la tasca divulgativa de la llengua i cultura catalanes.
S'esperava guanyar el premi?
No, ni jo ni ningú de l'equip. La intenció del pòdcast no és guanyar cap premi, sinó que la gent conegui en profunditat els autors del nostre país, autors de referència, que potser ens sonen els seus noms, però més enllà d'això no en sabríem dir res més.
Què fa especial La Contarcoberta?
Volem generar capes sobre els nostres autors i anar més enllà del coneixement bàsic. Sento que ens costa molt saber-ne coses, perquè tendim a quedar-nos en la superfície del coneixement, sigui perquè no tenim temps o perquè rebem molta informació, i al final desconeixem la nostra pròpia cultura. A mi, amb el pòdcast, el que m'agradaria és que aquells autors que vam estudiar obligats quan érem joves perquè havíem d'aprovar un examen, ara en vulguem saber més .
Falten espais o altaveus on es parli sobre literatura catalana?
Sí, sens dubte. Penso que ja hi ha pòdcast, però com més siguem, millor, perquè potser un té la capacitat d'arribar a un públic on l'altre no arriba. Com més n'hi hagi, més possibilitats hi haurà que algú senti a parlar de literatura i s'acabi interessant pels llibres. També penso que el periodisme cultural cada cop ocupa menys pàgines. Se li ha de donar més espai, però també més temps: quan es crea un programa de periodisme cultural, aquest neix precari i mor sent precari. No només penso que hi ha d'haver més espai per a la cultura, sinó que també cal donar continuïtat als projectes.
I en els espais ja existents... Sabem de què parlar?
Totalment. Tenim una cultura literària tan rica, de fa tants anys... El que més m'agrada de La Contracoberta és que també tractem autors medievals, de l'època de la Corona d'Aragó, que em serveix molt per adonar-me de la importància que tenia el català en aquella època, quan Catalunya encara no era Espanya i la nostra llengua n'era una de poder.
Heu pensat a parlar sobre autors contemporanis, al pòdcast?
Realment no és l'objectiu.
L'afició pels llibres en paper és una manera d'escapar de les pantalles?
Crec que sí. La literatura ens pot ajudar molt en aquest món tan saturat en què vivim i on tenim tants continguts. Al final, vivim molt estressats a nivell estímuls. Per mi llegir fa alguna cosa important al nostre cap i de fet desfà alguna cosa al cervell que li hem creat amb tots aquests inputs que rebem.