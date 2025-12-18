Els 10 llibres finalistes del Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l'Any

El comitè de selecció del Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l'Any ha anunciat les deu obres nominades de la novena edició, que per primera vegada s'entregarà dins la gala de la 75a Nit de les Lletres Catalanes. El premi està dotat amb 25.000 euros, 5.000 dels quals per a promoció.
Les obres nominades han estat publicades entre el novembre del 2024 i desembre del 2025, i són: La gran família, d'Antònia Carré-Pons; L'home que va vendre el món, de Melcior Comes; Si una família, d'Alba Dalmau; Virgil, de Quim Español; Guerra, victòria, demà, de Carles Fenollosa; Els claustres, de Víctor García Tur; Demolició, de Lluís Llort; Abans més que Encara, de Miquel de Palol; Els crits, de Víctor Recort, i Escenaris, de Toni Sala.
El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha assegurat que la llista d'obres nominades "demostra una vegada més la qualitat literària que aflora any rere any arreu dels Països Catalans, de València a Girona passant per Sa Pobla, Terrassa o Barcelona".
També ha valorat "la feina que han fet les editorials -aquest any nou de diferents entre les novel·les nominades- per descobrir-nos noves històries que atrapen i que ja formen part d'aquest corpus de qualitat de la literatura catalana".
Les deu nominades, a la final
Una de les novetats del certamen d'aquest any és que s'abandona la tria de tres manuscrits que arribaven a la final. Ara ho faran les deu nominades, i la guanyadora es donarà a conèixer en el marc de la Nit de les Lletres Catalanes.
El Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l'Any va néixer el 2017 amb la voluntat d'igualar-se a guardons de l'anomenada del Premi Goncourt francès o el Booker anglès, així com de fer prevaldre les obres en llengua catalana, fomentar-ne la traducció i revitalitzar el sector.
Els anteriors premiats
El guanyador de la primera edició va ser Raül Garrigasait amb l'obra Els estranys. Aprendre a parlar amb les plantes, de Marta Orriols, va endur-se el premi en l'edició 2018. L'any següent, el guardó va ser per a Martí Domínguez, amb L'esperit del temps. I el 2020 va recaure en Boulder, d'Eva Baltasar.
L'any 2021 el Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l'Any va ser per Junil a les terres dels bàrbars, de Joan-Lluís Lluís; el 2022 va ser per a Ràbia, de Sebastià Alzamora; el 2023, per a La mestra i la bèstia, d'Imma Monsó, i l'any passat, el guanyador va ser Manuel Baixauli per Cavall, atleta, ocell.