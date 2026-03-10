Jaume Clotet tanca la seva trilogia històrica amb la publicació de «L’espasa del rei»

L’escriptor i periodista Jaume Clotet (Barcelona, 1974) ha presentat un nou llibre, L’espasa del rei (Columna), que arriba aquest dimecres a les llibreries i tancarà la trilogia històrica iniciada amb La Germandat de l’Àngel caigut i La calavera de l’apòstol. La novel·la uneix el passat mític de Catalunya amb una aventura trepidant a Terra Santa, on la singular parella formada per una mossa d’esquadra i el monjo de Montserrat s’enfronten al mal que genera Satanàs. El volum aprofundeix en els orígens del captiveri de Satanàs i resol els misteris de la trilogia. En aquesta ocasió, Clotet situa al centre de la història una espasa de virtut, un element real que a l'edat mitjana es creia que era virtuós per la persona que l'usava en un combat.
Tal com ha fet en els anteriors llibres de la trilogia, Clotet ofereix en aquesta novel·la una doble trama narrativa que situa al lector entre l'actualitat i el passat històric, amb una estructura que combina el gènere del thriller i les aventures èpiques. En aquesta ocasió, història i present es connecten a través d'un objecte mític: l'espasa de Vilardella. Clotet recupera així, la història d'una de les espases de virtut més conegudes de Catalunya.
L’autor convida al lector a un viatge al segle XIII amb l’espasa del rei Jaume I, un element que existeix realment, en custodia del Museu Militar de París, que va ser a Barcelona fa uns anys en una exposició al Museu d'Arqueologia de Catalunya. Clotet ofereix un viatge amb diversitat de salts temporals i amb escenaris coneguts de casa com Perpinyà, Montserrat i Barcelona però també de París i Roma. Amb una especial cura pels detalls, la veracitat i els sentiments religiosos, el thriller històric aborda la successió de Satanàs.
La trilogia acaba, però hi haurà més llibres
Clotet ha assegurat que aquesta trilogia no tindrà continuïtat. Encara que no ha descartat publicar nous llibres en el futur. “La trilogia comença i s'acaba. Comença amb Satanàs capturat i s'acaba amb com, quan, què i per què la van agafar. Llavors, jo crec que ha quedat ben tancada i no cal obrir-la més”, ha afirmat.
El periodista ha afirmat que confia a escriure noves històries perquè Catalunya “és un país ple de llegendes, de mites, d'històries secretes, de rondalles, que tendim tots els catalans a menysprear-les”. “Sempre dic que els hem donat un aire de cercavila, infantilitzat”, ha lamentat. “Com que a mi me n'han explicat moltes, algunes les conec, altres m'arriben, altres les trobo, hi ha material per córrer”, ha conclòs.