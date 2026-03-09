El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) ha presentat aquest dilluns el nou projecte arquitectònic d'ampliació, que comptarà amb dos edificis en dos palaus diferents connectats per un passadís obert. Concretament, les obres preveuen la creació d’un bulevard cobert que connecti el Palau Victòria Eugènia –que es rehabilitarà– amb l’interior del Palau Nacional. El museu incrementarà notablement la seva superfície i passarà de tenir 49.000 metres quadrats a 71.417 metres quadrats. Amb un cost de 112,66 milions d’euros, la previsió és que les obres de construcció comencin el primer trimestre de 2028.
L'acte de presentació ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre de Cultura, Ernest Urtasun; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el president del patronat del MNAC, Jaume Oliveras, i el director del museu, Pepe Serra. El calendari per fer possible l’ampliació tindrà diverses fases. Les obres de construcció estaran dividides en dos grans blocs i començaran el primer trimestre de 2028. La primera part estarà enllestida el tercer trimestre de 2029, coincidint amb el centenari de l'Exposició Universal de 1929.
El projecte arquitectònic guanyador, de Harquitectes i Christ & Gantenbein, preveu la rehabilitació del Palau Victòria Eugènia amb una nova entrada a la plaça Carles Buïgas, connectar-lo amb el Palau Nacional i la rehabilitació parcial del Palau Nacional.
112 milions
El cost estimat del projecte arquitectònic és de 112.669.200 euros. Concretament, la Generalitat n'assumirà el 50%, l'Estat el 30% i l'Ajuntament de Barcelona el 20%. Pel que fa al calendari, es preveu redactar l’avantprojecte durant el segon trimestre d’aquest any; el projecte bàsic, entre el segon i el quart trimestre; i el projecte executiu, entre el quart trimestre de 2026 i el segon de 2027. La licitació de les obres està prevista entre el tercer trimestre de 2027 i el primer de 2028.
Durant l'acte, Illa ha assegurat que aquesta ampliació permetrà que el MNAC desplegui tot el seu potencial. Per la seva banda, Urtasun ha remarcat que els museus del segle XXI han de ser espais vius i places públiques de la cultura, mentre que Collboni ha situat aquesta ampliació dins la gran transformació que viurà Montjuïc.