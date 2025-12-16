El director del MNAC: «La sortida de les pintures de Sixena no significaria absolutament res»

Després d'un any marcat per les polèmiques, les pintures de la Sixena tornen a ser el focus d'atenció després de les declaracions del director del MNAC Pepe Serra en una entrevista amb La Vanguardia sobre l'ampliació del museu i les controvèrsies amb les obres de la Sixena.
Després de les últimes notícies sobre el cas, en què la jutgessa d'Osca ha rebutjat els recursos de la Generalitat i el MNAC contra l'escrit que autoritza l'Ajuntament de Vilanova de Sixena a interrogar els tècnics del museu i a entrar al magatzem per buscar més frescos del monestir; ara el director del museu ha explicat a La Vanguardia que la sortida de les pintures del MNAc no significaría "absolutament res".
Serra lamenta en l'entrevista que un tema cultural com aquest s'hagi "polititzat" i que "la pintura no és del museu, és un dipòsit". Defensa, a més, que les pintures de Sixena estiguin al museu perquè és al MNAC on van arribar després de la guerra. "Es crema en la guerra, es destrueix, ve aquí, no podem viatjar cap al passat, aquí està i aquí es cuida", assegura el director del museu. Expressa que la posició del museu és sòlida des del punt de vista professional, ja que hi ha informes que alerten dels "greus riscos" que comportaria qualsevol intent de trasllat de les obres.
"És una operació d'enginyeria de restauració impossible, que no s'ha fet mai en el món, que no passa per la porta, que la proposta d'Aragó és tancar-lo en 72 trossos... No se m'ocorre qui podria acceptar fer una cosa així", subratlla Serra sobre el trasllat de les pintures, un fet que li ha valgut reconeixement negatiu a nivell personal. Ja que com expressa a l'entrevista, després de la polèmica d'aquest símbol cultural, quan va a Girona "no puc baixar del cotxe", explica.
Finalment, sobre el futur del museu, assenyala que el seu contracte com a director finalitza el 2027 i deixa en l'aire si podrà veure l'ampliació del museu encara des d'aquest càrrec. "No tinc 70 anys, però ja tinc 56, encara que la veritat és que en cap lloc es diu que hagi d'haver-hi un límit", acaba dient.