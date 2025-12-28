Les subvencions per aprendre català a l’exterior creixen un 42%

El conseller d’UE i Acció Exterior, Jaume Duch, ha avançat a l’ACN que el Govern vol “harmonitzar” els cursos de català que ofereixen les comunitats catalanes a l’exterior després de l’augment de subvencions aquest 2025. L’executiu català hi ha destinat 286.381 euros, que representen un increment de gairebé el 42% respecte del 2024. Són les xifres més altes des que es tenen dades disponibles, l’any 2019, segons el departament. Duch assegura que continuaran augmentant les ajudes, però també intentaran “harmonitzar” els continguts dels cursos perquè tinguin “coherència” entre ells. “Això permetrà mobilitat, augmentar la qualitat i, sobretot, utilitzar els materials que dona la Generalitat de Catalunya”, explica el conseller.
Pel que fa a l’ensenyament reglat del català a l’estranger, Duch reivindica que han aconseguit que sigui una llengua optativa a les escoles europees pels funcionaris i pels diplomàtics de la UE a partir del setembre del 2026.
De cara l’any que ve, el Govern negocia perquè el català pugui ser una llengua optativa en col·legis públics que depenen de l’estat espanyol a l’estranger. Amb l’Institut Ramon Llull també han de veure si es poden expandir les classes en alguns països i com es pot “complementar” amb les classes que fa l’Institut Cervantes, explica el conseller. Finalment, l’executiu també vol potenciar l’aprenentatge del català a Internet amb més cursos de català en línia.
Aprenentatge del català a l’estranger
L’augment de subvencions aquest any ha permès a les comunitats catalanes a l’exterior organitzar més activitats formatives, que han crescut un 8% entre el 2024 i el 2025. Enguany, fins a 41 comunitats catalanes a l’exterior han organitzat un total de 186 activitats formatives, en les quals han participat 1.939 alumnes.
El Govern atribueix aquesta ampliació de l’oferta a l’impuls de l’ensenyament infantil, especialment a Europa, juntament amb els formats virtuals i híbrids. “Les comunitats catalanes a l'exterior juguen un paper molt important a l'hora de fer possible que els catalans o gent d'altres països que viuen a fora puguin aprendre el català”, destaca el conseller d’UE i Acció Exterior.
Distribució geogràfica de la docència de català el 2025
La docència del català per part de les comunitats catalanes de l’exterior el 2025 s’ha concentrat principalment a Europa i a l’Amèrica del Sud, que conjuntament representen més del 80% de tota l’activitat formativa de l’any.
A banda de les quatre entitats que han impartit classes de català a la resta d’Espanya, a Europa, quinze comunitats més han ofert aquest servei en diferents països: quatre a Alemanya, tres a Suïssa, tres a França i una a Bèlgica, Dinamarca, Itàlia, Luxemburg i el Regne Unit. En total, 46 activitats a Europa que han aplegat 482 alumnes. Més de la meitat d’aquests són alumnes d'ensenyament infantil.
A l’Amèrica del Sud, quinze entitats han ofert activitats d’ensenyament de català, distribuïdes entre set comunitats a l’Argentina, dues al Brasil, dues a l’Equador i una al Paraguai, Uruguai, Xile i Veneçuela, respectivament. Aquesta regió ha estat la que ha reunit un nombre més elevat d’alumnes, amb 1.194 estudiants i 77 activitats formatives.
Pel que fa a l’Amèrica central i a Nord-amèrica, hi han participat quatre entitats, situades a Costa Rica, Quebec, Vancouver i Ciutat de Mèxic. Aquestes comunitats han organitzat 56 activitats, amb una participació total de 175 alumnes-. Finalment, a l’Àsia i Oceania, l’ensenyament de català s’ha dut a terme a tres entitats amb seu a Osaka i Tòquio, al Japó, i a Melbourne, a Austràlia. Entre totes han organitzat 7 activitats, que han comptat amb 88 alumnes.