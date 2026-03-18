Vint mil espectadors als micropobles: el festival Itinera rescata «els músics oblidats»

El talent musical català també neix lluny dels grans nuclis urbans. Els pobles de menys de mil habitants, entre carreteres secundàries i escenaris improvisats, hi ha artistes que creen, assagen i intenten obrir-se camí en un ecosistema cultural que continua mirant sobretot cap a les grans ciutats.
El desequilibri és estructural. Tot i que el país compta amb més de 480 micropobles, la major part dels circuits professionals, sales i oportunitats es concentren a Barcelona i altres nuclis urbans. Això fa que molts projectes musicals vinculats al món rural tinguin més dificultats per accedir a escenaris, programadors o visibilitat mediàtica.
En aquest context, el Festival Itinera ha obert la tercera convocatòria adreçada a artistes de micropobles, amb el suport de la Fundació "la Caixa". L'objectiu és detectar i impulsar talent emergent i, alhora, qüestionar un model cultural que sovint deixa fora del radar tot allò que no passa a ciutat.
La convocatòria -oberta fins al 24 d’abril- s’adreça a artistes i formacions de petit format vinculats a entorns rurals. Sobre l’escenari, hi conviuen propostes de jazz, blues, soul o gòspel -dins la tradició de la black music-, músiques del món, música d’arrel i fins i tot música clàssica, en un intent de dibuixar un mapa sonor tan divers com el territori. A més, el festival compta amb la col·laboració de grans referents de la música catalana com la Fundació Jazz Clàssic, Joan Chamorro i músics que han tocat en Sant Andreu Jazz Band, la Societat de Blues de Barcelona i l'Harlem Jazz Club.
Un circuit per existir
Amb dues edicions celebrades, el projecte ha rebut més de 250 candidatures i ha incorporat 60 nous artistes al nou circuit, amb una vintena de propostes musicals proposades. Des de la seva creació el 2021, el festival ha organitzat més de 1.000 concerts en 128 micropobles, amb prop de 20.000 espectadors.
Per a molts músics, això no és només una oportunitat puntual, sinó la possibilitat real d'entrar en el sector. "Ens ha permès tocar arreu de Catalunya i arribar a llocs on potser no hauríem anat mai", explica el grup NUN, un dels guanyadors de l'edició anterior, que va guanyar per la seva proposta d'unió del jazz amb la cançó.
Aquests tipus d'iniciatives responen a una mancança estructural: la inexistència de circuits consolidats fora de les grans ciutats. Sense sales, sense xarxa i sense programadors propers. Molts artistes queden atrapats en una perifèria cultural, independentment de la qualitat del seu projecte.
La qüestió de fons va més enllà d'una convocatòria. Té a veure amb com es distribueix la cultura i qui hi té accés. En un moment en què es parla de descentralització i equilibri territorial, el cas dels músics rurals posa sobre la taula una realitat incòmoda: el talent existeix, però no sempre té les mateixes oportunitats. Iniciatives com Itinera intenten corregir-ho, però també evidencien fins a quin punt el sistema cultural continua centralitzat. El repte és integrar aquests artistes en circuits professionals, estables i sostenibles.
Més enllà de la ciutat
La tercera convocatòria arriba en un moment clau. Amb un sector musical en transformació i amb nous formats de circulació cultural, la pregunta és inevitable: és possible construir una carrera artística des del món rural sense haver de passar per la ciutat? Per a molts artistes, la resposta és incerta. Projectes com Itinera apunten una possibilitat: que el mapa cultural català no sigui només radial, sinó més distribuït, més permeable i, sobretot, més just.