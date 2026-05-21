La nit de l'exèrcit al Palau de la Música: des d'«Els Segadors» fins a l'himne espanyol

Aquest dimecres a la tarda va tenir lloc al Palau de la Música el concert de la Unitat de Música de la Inspecció General de l'Exèrcit que va acollir més de 2100 assistents. Amb el títol “La Il·lustració i l'Exèrcit en Barcelona”, i dirigit pel capità director Mario Ruiz María, el concert tradicional de la unitat musical de l'exèrcit de terra de l'estat espanyol va reunir ahir a seguidors, amants de la música clàssica i membres de l'exèrcit en una nit de commemoració amb motiu de la Setmana de les Forces Armades 2026.
Com cada any, el programa musical està compost per una àmplia varietat de música tradicional espanyola i catalana, peces modernes o bandes sonores de pel·lícules i composicions militars. Enguany, la representació ha anat a càrrec de la Unitat de Música de la IGE, amb la col·laboració de la Unitat de Música de la Direcció d’Aquarterament de l’Exèrcit, l’Acadèmia General Militar i el cor Promusic BCN.
L’espectacle s’ha contextualitzat en l’època de la Il·lustració a través d’interpretacions escèniques i composicions musicals que explicaven la funció que va tenir l’Exèrcit a Catalunya durant aquest període. El concert és en homenatge al Dia de les Forces Armades a Barcelona, que es celebra entre els dies 4, 5 i 6 de juny. Un dia per a conèixer el treball que els militars realitzen a les fronteres que es va crear el 1978 després de la mort del dictador Franco.
La Inspecció General de l'Exèrcit, que té seu a Barcelona, és l'òrgan responsable de les instal·lacions de l'exèrcit de terra en els àmbits d'infraestructura, vida i funcionament. Des de fa anys celebra al Palau de la Música un concert amb entrada gratuïta per reunir membres de la institució. Enguany, el concert ha comptat amb la presència del tinent general Raimundo Rodríguez Roca, inspector general de l'Exèrcit i representant institucional de les Forces Armades a Catalunya. El concert va tancar amb la interpretació de Els Segadors i l'himne espanyol.