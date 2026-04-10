Sánchez reclama posar en marxa «demà mateix» un exèrcit europeu

Pedro Sánchez ha estat l'encarregat de tancar, aquest divendres, l'European Pulse Forum organitzat per Politico i beBartlet celebrat des d'ahir a la tarda a Barcelona. I ho ha fet amb un discurs d'arrel europeista, amb ganes de reivindicar l'autoestima comunitària en un moment en què les aliances -a rebuf de Donald Trump- han saltat pels aires i el món conté la respiració pel que està passant a l'Iran. Davant d'aquestes circumstàncies, el president del govern espanyol ha defensat posar en marxa "demà mateix" un exèrcit europeu que serveixi per protegir la sobirania comunitària. "No ha de ser d'aquí a una dècada ni d'aquí a dos anys: ha de ser demà mateix", ha insistit el líder del PSOE.
"L'Europa d'avui només somia amb tenir dues vaques. El més greu no és que somiem en petit: ens asseiem sobre els fonaments més grans de prosperitat que ha conegut la història. Tenim els principis i tenim els valors. Ens hem d'imaginar fins on podem arribar junts", ha remarcat Sánchez, que ha demanat "recuperar l'ambició" de l'europeisme. "Gestionar no és exclusivament la qüestió", ha determinat el president del govern espanyol. Per què Espanya defensa aquesta Europa "possible"? "Perquè sabem el que hi ha en joc", ha indicat el líder del PSOE, que ha constatat que l'Estat va arribar tard a les institucions comunitàries, fruit del franquisme i de l'aïllament que va suposar.
Ara, però, les coses han canviat, també per les guerres a Ucraïna i a l'Iran, dues raons que han portat a intensificar la defensa de l'electrificació del mercat energètic i de l'augment del pes de les renovables en el mix estatal. "Les xifres assenyalen que el camí és útil per als socis que pateixen els embats de crisis que no estan provocades pels europeus", ha indicat Sánchez, que ha tancat la porta a "replegar-se" o a "resignar-se" davant dels atacs. "El més còmode seria fer-ho, però seria un immens error. La lluita contra aquestes forces és el que hi ha en l'origen de la UE", ha ressaltat el president del govern espanyol. "Europa no va néixer del replegament", ha destacat just després.
El líder del PSOE ha assenyalat que les forces reaccionàries sempre subratllen que Europa "ha perdut el pols" i que "s'ha quedat enrere". "Si medir l'èxit d'un model és medir el benestar de la seva gent, Europa no és el problema: és la referència". Dels 20 països amb més esperança de vida, 15 són al continent. De les 31 democràcies consolidades del món, 20 són europees. "Som, de manera conscient, els més satisfets amb la nostra vida. It feels good to be european", ha destacat en una frase amb anglès. Si hi ha un retrocés en la solidaritat global, també cal un reforçament "moral" per tal de ser un actor clau en un moment en què les aliances han saltat pels aires pels vents que bufen des dels EUA.
"Europa ha d'adaptar-se", ha ressaltat Sánchez, que ha demanat avançar cap a una política exterior, de defensa i de seguretat que sigui comuna per a tot el continent. "Estem preparats per avançar cap a un exèrcit europeu comú demà mateix. Qui no ho defensi, s'equivoca", ha apuntat el líder del PSOE. "L'única forma de fer-nos valdre és assumir junts les vulnerabilitats perquè ningú les pugui fer servir", ha remarcat el president del govern espanyol, que ha demanat "créixer molt més" a través del mercat interior i la sobirania financera. "Cal finançament béns públics europeus. Els garanteixo el compromís de l'Estat perquè aquestes decisions es prenguin abans que acabi el 2029", ha indicat.
Sánchez ha manifestat que Europa ha d'estar "cohesionada". "Hem de construir i enfortir els pilars socials", ha apuntat el líder socialista, que ha situat com a "principi irrenunciable" no tancar-se, sinó buscar llaços que passin per la Xina, els Estats Units, la Índia i l'Amèrica del Sud. "L'ordre global ha d'estar basat en regles. Hem de ser clars i no tenir una doble vara de mesurar: no hem de permetre una nova Gaza al Líban. Davant de violacions flagrants, la UE ha de suspendre l'acord de cooperació amb Israel, perquè atropella el dret humanitari", ha remarcat el dirigent socialista. El xoc amb el govern de Benjamin Netanyahu ha estat constant des que va fer més crua l'ofensiva a Gaza.
Pressupostos catalans al juny
Abans de Sánchez, el protagonisme ha estat per al president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha pronosticat que el líder del PSOE "sobreviurà" fins al final de la legislatura. Entrevistat per Ryan Heath, editor en cap de Politico, Illa s'ha mostrat confiat en la idea de tenir pressupostos aprovats el mes de juny. És el termini que s'han donat amb ERC per tenir nous comptes després que el mateix president retirés els anteriors davant del desacord amb els republicans per la recaptació de l'IRPF. Sobre el model de finançament, Illa ha posat l'accent en el fet que incorpora més recursos per a totes les comunitats. "Vull que a tothom li vagi bé", ha determinat en diverses ocasions a llarg de la conversa.
El màxim dirigent del PSC també ha volgut contraposar el posicionament actual de la Generalitat a Europa al que tenien els governs anteriors -liderats des del 2012 per presidents obertament sobiranistes-, i ha remarcat que Catalunya es vol projectar ara com un soci "fiable" per al continent en un moment de turbulències internacionals. Pel que fa a l'habitatge, el principal problema de la ciutadania segons totes les enquestes, ha insistit en la idea que és possible construir més de 50.000 pisos en els propers anys, i ha remarcat que s'estan posant tots els recursos necessaris per tal d'accelerar els terminis administratius a l'hora d'aixecar més blocs d'habitatges arreu del país.
En la jornada matinal de l'European Pulse Forum, part del protagonisme se l'ha endut Alberto Núñez Feijóo, president del PP, que ha fet una intervenció centrada en els esdeveniments internacionals que estan trastocant tots els equilibris geopolítics de les últimes dècades. En aquest sentit, Feijóo ha reclamat "contenció" davant la "deriva bel·licista". "Tenir raó no justifica actuar sense ella", ha determinat el dirigent conservador, que també ha demanat que Europa tingui "controls suficients" a l'hora d'abordar la immigració. Els plans de Sánchez passen per regularitzar mig milió de nouvinguts gràcies a un procés extraordinari que ha generat enrenou al Congrés dels Diputats.