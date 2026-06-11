El Suprem s'oposa a l'indult de l'exfiscal general de l'Estat

El Tribunal Suprem (TS) s’ha mostrat contrari a indultar l’exfiscal general de l’Estat Alvaro García Ortiz en no apreciar “raons de justícia, equitat o utilitat pública”. En un comunicat enviat aquest dijous, l’alt tribunal aposta per no concedir l’indult sol·licitat per diferents ciutadans per “falta de contingut” que doni fonament a la petició. Així, diu que veu “greus” els fets pels quals se’l va condemnar per delicte de revelació de dades reservades i remarca que la seva actuació “va produir una afectació important al ministeri públic per la “rellevància de la seva funció com a promotor de la justícia”.\r\n