Boye diu que el TC té potestat per amnistiar directament i en pocs dies als independentistes

L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, creu que el Tribunal Constitucional (TC) podria aplicar directament l'amnistia als independentistes, que no haurien d'esperar primer una sentència del mateix TC i després la resolució final del Tribunal Suprem (TS). En dues entrevistes al diari Ara i a El Nacional, Boye recorda que el TC podria haver presentat a la justícia europea qüestions prejudicials anteriorment i no ho va fer perquè no tenia dubtes.
Per això creu que, després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), el ple del TC es podria reunir en pocs dies, no a la tardor com està previst, i instar directament a la resta de tribunals a aplicar immediatament l'amnistia als independentistes. Per a Boye, el TC "té el deure institucional de ser clar i acabar aquest debat d'una vegada".
A més, l'advocat opina que el Suprem "no té marge jurídic" per endarrerir o denegar l'amnistia, però no ho descarta del tot i creu que els magistrats "faran el que voldran". En aquest sentit, veu "ridícul" que el TS presenti ara qüestions prejudicials a la justícia europea quan fa mesos va denegar aquesta mateixa petició per part dels independentistes. Així, considera que la prejudicial del Suprem no seria ni admesa pel TJUE per extemporània.
També veu complicat que els magistrats segueixin sostenint que el delicte de malversació no es pot amnistiar perquè els líders del procés tenien la intenció prèvia d'enriquir-se estalviant-se els diners de l'organització de l'1-O.
"Continuar de vacances"
En una entrevista a El País aquest dissabte, l'advocat ha afirmat que li ha recomanat a Puigdemont "continuar de vacances", i ha dit que confia que s'actuarà d'ofici malgrat haver criticat les actuacions d'una part de la judicatura en altres ocasions. L'advocat s'ha pronunciat sobre les reaccions d'alguns partits a l'aval europeu de l'amnistia i ha qualificat d'"absurd jurídic" l'argument del PP sobre que no s'hagi examinat la constitucionalitat ni l'oportunitat política, ja que entén que el TJUE no té competència per a revisar d'aquesta manera una norma nacional.
Així mateix, l'advocat creu que l'expresident podria tornar "una vegada que hagi resolt o el Suprem o el Constitucional", i ha dit que el moment del retorn podria decidir-se per qüestions personals o polítiques, i no solament jurídiques.