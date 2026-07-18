Illa defensa el compliment de l'amnistia «pesi a qui pesi»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el compliment de l'amnistia "pesi a qui pesi", una llei que aquest dijous va rebre l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). L'amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat ni el rancor", ha assenyalat Illa durant un acte sobre infraestructures a Mataró.\r\n\r\nA més, ha insistit que l'amnistia és "una porta i una oportunitat de futur", "un futur que volem construir entre tots pensem el que pensem i vinguem d'on vinguem". El president també ha dit que Catalunya aposta d'una forma "rotunda i irreversible" per la convivència en el marc d'una Espanya plural. "Això és el que defensarem des del Govern i seguirem fent feina", ha resolt.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\n\r\nANÀLISI\r\n\r\nPaisatge després de l'aval europeu a l'amnistia: qui guanya i qui perd? Oriol March\r\n\r\n