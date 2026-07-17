Óscar Puente indigna Junts: «Si fos Puigdemont, em plantava avui a Espanya»

Topada entre el govern espanyol i Junts amb l'amnistia al centre. El ministre de Transports, Óscar Puente, ha instat el president del partit, Carles Puigdemont, a tornar a Catalunya després de la sentència emesa aquest dijous pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) en què s'avala la llei d'amnistia. En aquest sentit, Puente ha assegurat que seria "un gest de lideratge polític": "Si fos el senyor Puigdemont em plantava avui a Espanya sense cap dubte, i que em detinguin i que em portin a la presó", ha considerat Puente en una entrevista a Las Mañanas de RNE.
El titular de Transports ha criticat que hi ha coses que "són insostenibles" a les quals "s'ha de plantar cara d'una vegada", en referència a la no aplicació de l'amnistia per part dels tribunals espanyols. Així, el ministre ha reivindicat que, encara que el govern espanyol tingui l'obligació de detenir l'expresident de la Generalitat per ordre judicial, ell si fos Puigdemont tornaria a Espanya. "Jo el que faria és prendre una decisió coherent amb allò que diu la legislació espanyola, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i el Tribunal Constitucional", ha insistit.
"Si jo no puc circular lliurement per un país que ha decidit que jo sigui lliure, doncs ja ens posarem tots colorats d'una vegada", ha expressat el ministre. La resposta no s'ha fet esperar des de les files de Junts. El secretari general de la formació independentista, Jordi Turull, ha respost a les seves declaracions amb un missatge a X: "Quanta misèria i frivolitat". Per altra banda, en entrevistes a TV3 i Catalunya Ràdio, Turull ha explicat que Puigdemont no va comparèixer aquest dijous per valorar l'aval del TJUE per no generar "més expectatives del que són".
"No és la victòria definitiva", ha afegit Turull. En aquest sentit, ha recordat les paraules de Puigdemont que, en un comunicat, ha assenyalat que ara el partit s'ha de jugar al Bernabéu. Pel que fa a les relacions amb el PSOE, Turull ha recordat que Junts va donar per trencat l'acord de Brussel·les davant dels incompliments dels socialistes i que ja van dir que la legislatura havia fet fallida. "Si anem cobrant alguna cosa que ens deuen, hi votarem a favor, però no ens fiem del PSOE ni de Pedro Sánchez", ha insistit. De fet, ha assegurat que després de la sentència del TJUE avalant l'amnistia no hi ha hagut contactes entre Junts i el PSOE sobre aquesta qüestió.