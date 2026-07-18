Junts ho fia tot a la carta Puigdemont: «Tornarà peti qui peti»

"El president Puigdemont tornarà peti qui peti". La frase l'ha pronunciat el secretari general de Junts, Jordi Turull, en la intervenció davant dels mitjans de comunicació en el marc del consell nacional d'aquest dissabte. El retorn del líder del partit, més a prop després de l'aval a l'amnistia del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (UE), ha estat exposat per Turull com a clau per dues raons: per l'impacte en el país i, també, com a via per combatre l'ascens d'Aliança Catalana. Sense citar-los directament, el secretari general de la formació s'ha referit en múltiples ocasions a l'extrema dreta independentista, i ha fet un pronòstic: "Moltes foguerades se les emportarà el vent".
Turull ha reivindicat haver-se plantat davant del primer plantejament de l'amnistia, que Junts va tombar el gener del 2024. "No estàvem negociant una llei per a uns quants, sinó per a tots els patriotes que eren víctimes de la repressió de l'Estat", ha remarcat el secretari general de la formació, que ha ressaltat "la defensa de les persones" per sobre dels likes a les xarxes socials. "Amb la sentència de TJUE hem aconseguit un gran pas per moltes persones que han patit la repressió, i un gran pas per Catalunya i les seves ambicions nacionals. La victòria ha estat jurídica, però també política. Ja en portem moltes, a Europa. Mai amb resultats immediats, però ens donaran la raó", ha remarcat.
La resolució europea, ha dit, ha "deixat en evidència" la justícia espanyola, que continua "instal·lada en la revenja". "De nou, ni ens resignarem ni ens rendirem. Guanyarem. Els darrers metres d'un llarg esforç són els que més costen. El retorn del president arribarà, tingueu-ne tota la confiança. Puigdemont tornarà a Catalunya, peti qui peti", ha indicat el dirigent independentista, que també s'ha referit a les enquestes, que retraten un descens de Junts i un creixement d'Aliança Catalana. "No ens podem fer trampes al solitari", ha insistit Turull, que veu paral·lelismes entre el retrocés del partit i el "retrocés del país". També s'ha mostrat preocupat pel creixement dels discursos d'odi de l'extrema dreta.
Turull ha volgut reivindicar el llegat de Jordi Pujol -ressaltat fa unes setmanes en un acte a Planoles que va servir per recosir tots els protagonistes de l'enterrament de Convergència, produït fa tot just deu anys- en matèria d'immigració, ara que Aliança està intentant créixer a través d'un discurs xenòfob amb l'epicentre a Ripoll. Junts malda per trobar "propostes", per bé que les enquestes indiquen que hi ha un transvasament de vots o que, si més no, els diputats que perden van a les files de l'extrema dreta independentista. "Moltes foguerades se les emportarà el vent", ha destacat en referència a la formació de Sílvia Orriols, que ara només té dos escons al Parlament.
En aquest sentit, ha tret pit dels "valors" i la "capacitat del bon govern". "Salvador Illa ha preferit la confrontació a resoldre els problemes", ha indicat Turull, que ha receptat "generar esperança" per "frenar els extrems". També ha estat especialment crític amb les xifres d'inversió de l'Estat a Catalunya , que només representen menys del 10% del total. "El Govern d'Illa no es planta, és el servei de majordomia de la Moncloa", ha remarcat. Davant d'això, ha remarcat que el país necessita una "alternativa" que no aposti pel "poder pel poder", sinó que tingui un "horitzó pel país". "Els nostres alcaldes tenen una gran credibilitat", ha destacat en relació a les properes eleccions municipals del 2027.