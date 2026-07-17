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Illa lloa Jaume I per la defensa del català i el «llegat municipalista» en el 750è aniversari de la seva mort

Política

  • Ofrena floral a la tomba de Jaume I -

ARA A PORTADA

Publicat el 17 de juliol de 2026 a les 16:00
Actualitzat el 17 de juliol de 2026 a les 16:36

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lloat la figura de Jaume I per la seva defensa del català i el llegat municipalista. Ho ha fet aquest divendres coincidint amb l'acte de commemoració pels 750 anys de la mort del monarca. Segons Illa, el rei Jaume I representa una "brúixola serena en la tasca de construir Catalunya els pròxims 750 anys". Així, ha apuntat que el Govern renova el "compromís" envers la llengua perquè sigui present "en qualsevol àmbit", incloent les institucions de la Unió Europea. Alhora, Illa ha remarcat l'europeisme impulsat pels tractats de Jaume I, dels quals n'ha destacat la "sobirania compartida". L'acte, celebrat al Reial Monestir de Poblet, ha conclòs amb una ofrena floral als peus de la tomba reial.

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