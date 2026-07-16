Marta Rovira reapareix per celebrar l'aval d'Europa a l'amnistia

Reaparició pública d'una de les negociadores de la llei d'amnistia. Marta Rovira, exsecretària general d'ERC, ha celebrat l'aval europeu de la norma: "La sentència reconeix l'amnistia com a eina per resoldre el conflicte polític", ha reivindicat en una entrevista a 3CatInfo. Rovira ha assegurat que la norma serveix com a precedent per resoldre conflictes més enllà del de Catalunya amb l'Estat i ha recordat que serveix per apropar la fi de causes encara obertes. "No és un punt final, sinó un punt de partida", ha afegit, detallant també que l'objectiu inicial era establir una igualtat de condicions en les negociacions entre Catalunya i l'Estat per trobar una sortida al conflicte.\r\n\r\nSegons ha detallat, ja ha demanat al seu advocat que presenti un escrit perquè s'apliqui immediatament l'amnistia i ha suggerit que la resta de defenses dels implicats haurien de fer el mateix. "Guanyem raons i motius jurídics", ha celebrat. Per altra banda, no s'ha volgut mullar sobre l'objectiu d'Oriol Junqueras de ser candidat a la presidència de la Generalitat: "Estic segur que sap què vol fer i que la militància prendrà la decisió oportuna", s'ha limitat a dir. Rovira va deixar la secretaria general d'ERC a finals del 2024, després del procés intern en què Junqueras va tornar a la presidència del partit. La relació entre tots dos va quedar molt tocada i, des que va abandonar les responsabilitats polítiques, Rovira s'ha mantingut apartada de l'esfera pública.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nJunqueras dibuixa un «nou horitzó» per a l'independentisme amb l'aval europeu a l'amnistia Lluís Girona Boffi\r\n\r\n