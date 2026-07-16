Junqueras dibuixa un «nou horitzó» per a l'independentisme amb l'aval europeu a l'amnistia

Minuts després del veredicte europeu, al faristol preparat perquè Oriol Junqueras parlés s'hi penjava el cartell "Europa avala l'amnistia". I el president d'ERC, acompanyat d'un ampli ventall de dirigents del partit, ha volgut incidir en què avui s'obre una "nova etapa" per a l'independentisme en què ha demanat crear un "nou horitzó esperançador i engrescador" per rellançar la resolució del conflicte polític. Junqueras ha considerat després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) s'ha d'aplicar l'amnistia de manera immediata als encausats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes. Per altra banda, ha sostingut que ja no hi ha més excuses perquè el Constitucional resolgui els recursos ni que el Suprem dilati l'aplicació de la norma als líders del procés.
Sobre el veredicte d'aquest dijous, Junqueras ha considerat que és la "victòria dels demòcrates" però també ha lamentat que sigui Europa qui ha de "posar límits als abusos" de l'Estat. "No volem viure parlant només de repressió, sinó també de democràcia, de futur i d'independència", ha afegit Junqueras, que ha demanat als tribunals espanyols que "treguin les manilles" al sobiranisme i que se li retorni la capacitat política als partits. "Per resoldre el futur polític del país cal que es restitueixin tots els drets polítics", ha afegit Junqueras, que ha desitjat també poder-se abraçar amb Carles Puigdemont pels carrers de Catalunya. "Deu anys després, és urgent que l'Estat tanqui la carpeta de la repressió", ha reiterat el president d'ERC.
L'aval d'Europa a l'amnistia
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ja ha fet públic el posicionament sobre els aspectes clau de la llei d'amnistia que ha analitzat durant mesos amb la discreció habitual. Quin ha estat el veredicte? Un aval a la norma, aprovada fa dos anys al Congrés dels Diputats, que aplana el terreny per a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras . No s'esperen decisions immediates, perquè el líder de Junts continuarà a l'exili fins que es pronunciï el Tribunal Constitucional (TC) a la tardor i perquè Junqueras no serà habilitat per ocupar càrrecs públics en el curt termini, però sí que delimita el terreny de joc perquè el Tribunal Suprem tingui menys arguments per no aplicar la llei d'amnistia.
Era especialment important el que digués el tribunal sobre la malversació. Ha estat el delicte al qual s'han agafat diversos tribunals per no amnistiar els líders de l'1-O. De fet, és el delicte que va servir també al Suprem per no aplicar la reforma del codi penal de 2022 i mantenir inhabilitacions i ordres de detenció contra els dirigents independentistes. Una causa pendent que es clarifica aquest dijous és la que afecta Josep Maria Jové i Lluís Salvadó per l'organització del referèndum. El TSJC creu que se'ls pot amnistiar, però abans de decidir va optar per elevar-ho a Europa. Malgrat no resoldre directament el cas, la sentència europea els afecta directament després d'anys de batalla als tribunals.
L'elefant a l'habitació és la causa de l'1-O que hi ha al Suprem, amb Puigdemont i Junqueras, entre més exconsellers. És la causa que manté a l'exili l'expresident i inhabilitat el líder d'ERC. El TJUE no respondrà sobre aquesta causa, perquè no li han preguntat. Ara bé, sí que acotarà el terreny de joc i esvairà dubtes. Amb la decisió de dijous, ni Puigdemont podrà tornar, ni Junqueras deixarà d'estar inhabilitat. Caldrà esperar al TC -que encara s'ha de pronunciar sobre els recursos d'empara contra la decisió de no aplicar l'amnistia al Govern de l'1-O- per tenir una composició de lloc més acurada. Amb la resolució definitiva d'Europa, això sí, el terreny de joc -desgastat- està més acotat.