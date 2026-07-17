Xavier Godàs serà candidat d'ERC a Vilassar de Dalt després de la batalla amb Junqueras

El principal opositor d'Oriol Junqueras en l'últim procés intern a ERC reapareix per a les eleccions municipals del 23 de maig de 2027. Xavier Godàs serà el candidat de la formació republicana a l'alcaldia de Vilassar de Dalt, segons ha pogut saber Nació, i aspirarà a recuperar un càrrec que va ocupar entre 2011 i 2019. L'excandidat a la presidència del partit per la candidatura de Nova Esquerra Nacional ha estat ratificat com a alcaldable tant per l'agrupació local dels republicans com per l'assemblea d'Ara Vilassar, la plataforma de perfils independents amb la qual ERC concorre des dels comicis del 2015. L'anunci oficial es farà aquest mateix divendres al migdia. La decisió, tot i que s'emmarca en l'autonomia local, també té l'aval implícit de la direcció, que veu amb bons ulls que figures de consens municipal facin el pas de situar-se a primera línia.
El retorn de Godàs com a alcaldable d'ERC al municipi maresmenc és un relleu de l'actual equip de govern. L'actual alcaldessa, Carola Llauró, no tenia intencions de continuar un altre mandat, tal com ella mateixa va explicar fa unes setmanes a través de xarxes socials. Tampoc ningú del seu actual equip de govern ha optat per fer el pas i situar-se en primera línia de cara als pròxims comicis. Davant aquest escenari, a Godàs se li va plantejar tornar a encapçalar la candidatura d'Ara Vilassar i ell finalment ha accedit. La decisió ja estava presa per totes les parts des de fa unes setmanes i ha estat ratificada en els òrgans pertinents dels republicans a nivell local i també de la plataforma.
Un feu tradicional d'esquerres
Vilassar de Dalt és un dels feus que pràcticament es pot considerar longeu per als republicans al Maresme, on hi governen des del 2015. En aquelles eleccions van ser les primeres en què van concorre juntament amb el Grup d'Esquerres de Vilassar de Dalt (GEVD), d'on prové, de fet, Godàs. Aquesta formació municipalista va encapçalar l'ajuntament de la ciutat maresmenca des de 1995 i fins al 2011, durant setze anys, amb Llorenç Artigas com a alcalde. Després el grup d'independents va mantenir-se al capdavant del consistori durant tres mandats -el primer en solitari i els altres dos ja compartint espai amb ERC- més amb Godàs, del 2011 al 2023, que va cedir el relleu a Llauró. Ara, després d'aquest primer mandat, l'alcaldessa ha decidit plegar.
En un article a Nació aquesta mateixa setmana, Godàs apuntava la necessitat de reconstruir l'esquerra des dels municipis. Demanava construir una alternativa política a l'extrema dreta basada en la bona gestió i en un projecte que fos "entenedor i que engresqui". El nou alcaldable de Vilassar de Dalt apuntava a la capacitat de sumar gent en projecte polítics locals, ben arrelats a les demandes i a les expectatives de cada municipi, i que estiguin vinculats a l'esquerra nacional.
La trajectòria de Xavier Godàs
La trajectòria política de Godàs va arrencar com a cap de gabinet de Ricard Gomà, entre 2003 i 2011, quan aquest era regidor i tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona per ICV-EUiA. El 2011 va agafar el relleu com a candidat del GEVD, que llavors estava vinculat a la mateixa Iniciativa per Catalunya. En aquelles eleccions va ser escollit alcalde en un pacte a tres bandes amb els socialistes i els republicans. Durant el mandat, de fet, va anar apropant-se amb ERC, amb qui a partir de llavors va teixir una aliança que encara s'allarga fins a l'actualitat i que des de 2015 concorre sota la marca Ara Vilassar. És una estratègia, la d'integrar-se en altres sigles municipals, que ha estat exitosa per a ERC en altres municipis com Sant Andreu de la Barca o que també planteja a Santa Coloma de Gramenet.
Godàs va ser alcalde del 2011 al 2019, moment en què va decidir fer un pas al costat i abandonar la primera línia de la política municipal. Llavors es va dedicar a treballar a la consultora barcelonina Estratègies de Qualitat Urbana, però només tres anys després va tornar a fer política, aquest cop des de la Generalitat. L'octubre del 2022, després que Junts marxés del Govern amb ERC, el president Pere Aragonès i el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, van fer-li confiança per ser director general d'Acció Cívica i Comunitària. Ara, després d'enfrontar-se en el procés intern a Junqueras, tornarà a la política municipal amb les expectatives de mantenir una alcaldia prou longeva d'ERC al Maresme, on Junts hi té una de les presències més endreçades.