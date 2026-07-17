Junqueras estén la mà a Sánchez després de l'aval europeu a l'amnistia

Mà estesa d'Oriol Junqueras a Pedro Sánchez en el tram final de legislatura a l'Estat. Aquest ha estat un dels missatges que ha transmès el president d'ERC en una conferència a Madrid l'endemà de l'aval europeu de l'amnistia. Junqueras s'ha obert a negociar els pressupostos generals de l'Estat: "Si el govern espanyol s'ho creu i és més que una campanya, nosaltres ajudarem", ha assegurat. Per aconseguir que aquests comptes i la resta d'acords pendents de la legislatura tirin endavant, el president d'ERC ha urgit a confeccionar una "majoria democràtica" que necessitaria de la reconciliació entre el PSOE i Junts, a més del compromís de la resta de socis de la investidura de Sánchez, alguns d'ells, ara molt reticents amb el PSOE arran dels últims escàndols.
De fet, Junqueras s'ha unit al sentiment de "decepció" que considera que sent una part de la política i la ciutadania que va confiar en què un govern progressista era molt millor que un del PP. Malgrat tot, però, el president d'ERC ha insistit que està disposat a "formar part de les solucions" per aturar els populismes d'extrema dreta. Per fer-ho, ha considerat que una eina útil podria ser que els pressupostos tiressin endavant. "Hi serem, exigents però dialogants", ha reiterat Junqueras. Els republicans van votar a favor del sostre de dèficit, un pas important tot i que no imprescindible per poder tramitar els pressupostos. Ara bé, ho van fer amb certa incomoditat perquè el govern espanyol no s'avé a permetre més marge de despesa per a Catalunya malgrat que ERC ha fet una proposta per elevar-lo 500 milions d'euros més.
Més enllà dels pressupostos, Junqueras també ha considerat que aquesta "majoria democràtica" hauria de servir per culminar alguns dels principals acords de la legislatura. L'aplicació de l'amnistia ja no depèn de la política, però el president d'ERC ha recordat que encara hi ha sobre la taula la condonació del deute FLA o el nou model de finançament. Sobre el primer, ERC espera que es facin els primers passos al Congrés abans que acabi l'actual període de sessions, mentre que el nou finançament s'aprovarà al Consell de Política Fiscal i Financera el 29 de juliol i anirà al Congrés a la tardor. Junqueras ha recordat que en el primer cas es perdonarà un "deute injust" de 17.100 milions a Catalunya i que el país en guanyarà 4.700 amb el nou finançament que "no és dolent per a ningú i és bo per a tothom".
Una majoria democràtica amb el PSOE i Junts
Junqueras també ha enviat un missatge cap a Junts: "Ens sembla extremadament frívol flirtejar amb una moció de censura oblidant el risc de PP i Vox per a la democràcia", ha dit. Per contra, ha instat a Junts a reincorporar-se a la majoria de la investidura per aconseguir més competències, més eines i més recursos per a Catalunya. També ha plantejat "grans aliances" amb altres formacions, citant especialment les esquerres sobiranistes com Bildu, el BNG, Compromís i Ara Més, i obviant les espanyoles. "Treballarem per demostrar que l'alternativa progressista és possible i és la millor per a Catalunya i per al conjunt de l'Estat", ha demanat Junqueras a tots els actors implicats en la governabilitat espanyola.
El president d'ERC ha recordat que la corrupció a l'Estat és "sistèmica" i que va arribar als pics sota els governs de José María Aznar i de Mariano Rajoy. Així i tot, ha lamentat que aquests casos sempre acaben afectant el PSOE i ha criticat que sigui incapaços de resoldre'ls. En aquesta línia, ha considerat que el tram final de la legislatura ja no va ni d'esperança ni d'il·lusió que els socialistes no poden oferir, sinó de "responsabilitat i convicció" que l'alternativa és "molt més corrupta i pitjor per la democràcia". Un govern de PP i Vox portaria a un "conflicte territorial sense precedents", ha dit el president d'ERC, i ha advertit que l'escenari seria pitjor per a Catalunya pel que fa a les amenaces cap a l'educació, la cultura o la llengua. "ERC liderarà des de Catalunya les respostes a qualsevol amenaça d'involució democràtica del PP, Vox i Aliança", ha sentenciat.
Aplicació "immediata" de l'amnistia
Per altra banda, Junqueras ha celebrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre l'amnistia com una "victòria de l'independentisme i dels demòcrates" perquè, segons ha defensat, torna a situar "la política allà d'on no hauria d'haver sortit" i valida una llei concebuda per donar resposta a un conflicte polític. Tot i això, ha advertit que es tracta d'una "victòria incompleta", ja que una llei "no es mesura per la seva aprovació, sinó per la seva aplicació", i ha reclamat al Tribunal de Comptes, al de Justícia de Catalunya i a l'Audiència Nacional que apliquin l'amnistia "sense dilacions" mentre que també ha apressat al Tribunal Constitucional i al Suprem a resoldre l'aplicació plena de la norma d'una vegada per totes. "Fa deu anys que arrosseguem aquesta carpeta i és urgent tancar-la", ha reiterat.