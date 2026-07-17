L'UCO xifra en 320.000 euros els beneficis de Santos Cerdán i la seva família a través de la trama

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha xifrat en 323.178 euros els beneficis que l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán i la seva família van obtenir a partir de l’empresa Servinabar i altres societats entre el 2015 i el 2024. Així ho apunten els investigadors aquest divendres en l’informe de la seva patrimonial, en què quantifiquen que l’exsecretari hauria rebut també 18.261 euros procedents d’ingressos desconeguts entre 2014 i 2017. Així, l’UCO apunta que els beneficis de Cerdán haurien assolit els seus màxims entre els anys 2019 i 2023, període en el que s’aglutina l’etapa de José Luís Ábalos al capdavant del ministeri de Transports.\r\n