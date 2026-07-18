Els Comuns avisen que el Govern d'Illa no té «ni majoria ni cap xec en blanc»

La coordinadora dels Comuns i diputada al Congrés, Candela López, ha avisat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que seran "exigents" amb el Govern i el compliment dels acords signats. "No tenen majoria ni cap xec en blanc", ha afegit aquest dissabte. Durant la seva intervenció al Consell Nacional dels Comuns, a la seu del partit, López ha felicitat el grup que lidera Jéssica Albiach per l'aprovació dels pressupostos del Govern per al 2026, i ha advertit Illa que "s'han acabat les excuses": "Toca governar". Al seu torn, el candidat de BComú a les eleccions municipals de Barcelona el 2027, Gerardo Pisarello, ha admès que es van "equivocar" en investir l'alcalde, Jaume Collboni, "sense contraprestacions clares" ara fa tres anys.\r\n\r\nLa coordinadora dels Comuns també s'ha referit al projecte estatal de Sumar i altres formacions de les esquerres espanyoles. López ha afirmat que s'està treballant per construir un projecte "sòlid" a partir de les organitzacions que van permetre la coalició del 2023, i que va liderar aleshores Yolanda Díaz. D'altra banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que també ha participat del Consell Nacional del seu partit, ha reiterat que la sentència del TJUE sobre l'amnistia "desmunta una per una totes les mentides i manipulacions" de la dreta espanyola.\r\n