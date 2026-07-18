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Feijóo carrega contra els independentistes: «Desitgen que Espanya perdi en futbol i en tot»

Política

  • El president del PP, Alberto Núñez Feijóo. -

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Publicat el 18 de juliol de 2026 a les 15:46

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticat que hi hagi polítics a l'Estat que vulgui que la selecció espanyola de futbol masculí perdi la final del Mundial d'aquest diumenge contra l'Argentina. "Hi ha partits amb poder de decisió al govern espanyol que desitgen que Espanya perdi en futbol i en tot. Però els guanyarem, en futbol i en tot", ha assegurat aquest dissabte. Durant l'acte de presentació dels candidats del PP a les capitals de província de les eleccions municipals del 2027, a Santiago de Compostel·la (Galícia), Feijóo ha mencionat a "nacionalistes, independentistes i socis d'ERC i Bildu". Encara sobre símils futbolístics, el líder del PP ha afirmat que li agradaria que Espanya "s'assemblés més" a la seva selecció.

Feijóo ha subratllat que la selecció masculina de futbol ha arribat a la final del Mundial perquè ha jugat "sense egos" i "sense fiar-ho tot a una sola persona". El cap de files dels populars a l'Estat ha aprofitat per remarcar que al país "li anirà millor" quan també aconsegueixi que l'interès col·lectiu estigui per damunt de l'interès "d'un sol home", i quan torni a "jugar en equip".

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