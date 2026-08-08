Puigdemont revela imatges inèdites del seu retorn fugaç a Catalunya

Carles Puigdemont ha desvelat aquest divendres alguns dels moments més desconeguts del seu retorn fugaç a Catalunya el 8 d’agost del 2024, ara fa dos anys. El líder de Junts ha compartit a les xarxes socials dues imatges inèdites d'aquelles hores, una d’elles amb Jordi Turull al seient del darrere del vehicle amb què va travessar la frontera de la Jonquera; i una altra en què apareix repassant el discurs que va pronunciar a l’Arc de Triomf.
En un missatge a xarxes, titulat «Encara hi som, i sempre hi serem», Puigdemont ha volgut recordar aquell episodi i explicar com va ser el seu retorn a Catalunya, que es va produir en plena investidura de Salvador Illa i amb un ampli dispositiu policial desplegat al voltant del Parlament. L’expresident explica que va arribar a Barcelona el vespre del 6 d’agost i que va travessar la frontera de la Jonquera per l’autopista, assegut al seient del darrere d’un cotxe i acompanyat de Jordi Turull. Precisament, una de les fotografies que ha difós correspon a aquell moment.
Puigdemont ha aprofitat la imatge per negar algunes de les versions que van circular sobre la seva entrada a Catalunya. «Com podeu comprovar, ni anem al maleter, ni anem disfressats, ni entrem camuflats en la foscor de la nit», afirma.
"El propòsit principal era poder parlar"
Puigdemont també ha publicat una fotografia en què se'l veu repassant lel discurs abans de sortir cap a l’acte de l’Arc de Triomf. Segons explica, aquella imatge correspon al matí del 8 d’agost, quan ja estava en marxa el dispositiu policial que blindava els accessos al Parc de la Ciutadella "sota la direcció del conseller Elena, i sabíem que jo no podria parlar des de la tribuna del Parlament", detalla.
"El propòsit principal era poder parlar i, si això era possible, tornar sa i estalvi a Waterloo", relata Puigdemont, que assegura que res d’aquella jornada va ser "fàcil ni exempt de risc i tensió". A més, també reivindica que el seu retorn tenia l'objectiu de "posar en evidència el Tribunal Suprem" per la seva negativa a aplicar la llei d'amnistia.
"El Govern més espanyolista de la història"
En el seu missatge, Puigdemont també aprofita l'efemèride per carregar contra el govern de Salvador Illa, que qualifica com el "més espanyolista de la història". L’expresident considera que l’arribada del nou executiu va obrir una etapa de "gran dependència" i acusa el Govern de desplegar una agenda de "deconstrucció nacional".
A més, Puigdemont també critica l’actuació del Tribunal Suprem, al qual acusa de mantenir una actitud de "rebel·lia" per no aplicar la llei d’amnistia. Puigdemont recorda que la norma ja era vigent quan va tornar a Catalunya i reivindica que posteriorment ha rebut l’aval del Tribunal Constitucional i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.