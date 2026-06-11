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Política

El Congrés reforma el reglament per multar i expulsar diputats que trenquin l’ordre de la cambra

  • El Congrés dels Diputats -

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Publicat el 11 de juny de 2026 a les 15:42
Actualitzat el 11 de juny de 2026 a les 15:46

El Ple del Congrés ha aprovat aquest dijous la presa en consideració d’una proposició de llei del PSOE per reformar el Reglament del Congrés i "actualitzar i millorar el règim de la disciplina parlamentària". La proposta, sorgida de la polèmica causada per l’enfrontament entre un diputat de Vox i la presidència de la cambra baixa aquest mes d’abril, ha rebut 179 vots favorables - dels partits que conformen el bloc d'investidura- i 169 en contra de PP i Vox. La proposta preveu multar els diputats que siguin expulsats del Ple després de tres crides a l’ordre i afegeix una nova causa de "suspensió temporal" de la condició de diputat aplicable en casos de "violència o intimidació greu" dirigits contra els òrgans de govern o el personal.

 

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