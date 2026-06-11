El Congrés reforma el reglament per multar i expulsar diputats que trenquin l’ordre de la cambra

El Ple del Congrés ha aprovat aquest dijous la presa en consideració d’una proposició de llei del PSOE per reformar el Reglament del Congrés i "actualitzar i millorar el règim de la disciplina parlamentària". La proposta, sorgida de la polèmica causada per l’enfrontament entre un diputat de Vox i la presidència de la cambra baixa aquest mes d’abril, ha rebut 179 vots favorables - dels partits que conformen el bloc d'investidura- i 169 en contra de PP i Vox. La proposta preveu multar els diputats que siguin expulsats del Ple després de tres crides a l’ordre i afegeix una nova causa de "suspensió temporal" de la condició de diputat aplicable en casos de "violència o intimidació greu" dirigits contra els òrgans de govern o el personal.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nPedro Sánchez compareixerà al Congrés el 24 de juny per donar explicacions dels escàndols del PSOE\r\n\r\n\r\n \r\n