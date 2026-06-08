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Política

Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 24 de juny per donar explicacions dels escàndols del PSOE

  • Pedro Sánchez, durant la sessió de control al Govern -

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Publicat el 08 de juny de 2026 a les 14:27
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