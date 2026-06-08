ARA MATEIX Política Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 24 de juny per donar explicacions dels escàndols del PSOE Pedro Sánchez, durant la sessió de control al Govern - Marta Fernández ARA A PORTADA «No a la desqualificació permanent de l'adversari»: el Papa condemna la polarització al Congrés Pep Martí i Vallverdú «Discriminar per origen nacional vulnera la dignitat dels éssers humans»: el discurs del Papa, en 10 frases Pep Martí i Vallverdú El Papa demana als bisbes espanyols respondre als abusos a l'Església amb «justícia i reparació» Gerard Mira Dos partits i dos expresidents: les grans absències al Congrés per la visita del Papa Lluís Girona Boffi ERC carrega contra Omella pel català en la visita del Papa: «No ha estat a l'altura» Lluís Girona Boffi Redacció Publicat el 08 de juny de 2026 a les 14:27 Escull Nació com la teva font preferida de Google Arxivat a pedro sánchez pérez-castejón Redacció Política Et pot interessar Política Pugna sense entusiasme al PP català per la secretaria general Política Junts demana en persona al Papa que parli en català durant la visita a Catalunya Política Què esperar de Lleó XIV Política Barcelona exposa per primera vegada els límits de Carles Puigdemont Política Del pols de Rufián a fer complir Sánchez: cinc carpetes calentes d'ERC a Madrid Política «All in» de Sánchez per sobreviure al 2026 Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 24 de juny per donar explicacions dels escàndols del PSOE · Política · Nació CanalsPOLíTICASOCIETATECONOMIACULTURAINTERNACIONALESPORTSIMPACTENEXT VIURE BEEL DESPERTADORCRIARTELEVISIÓContingut patrocinatFOCUSfinançamentbarcelonasequerahabitatgetransparènciallenguaprogramesSnookerÚniqsnewsletterBon diaEl DespertadorLa SetmanadaSopa de dadesImpacteNextletterCriaredicionsCatalunyaBaix MontsenyBerguedàCamp de TarragonaGarrotxaGironaGranollersLleidaManresaOsonaRipollèsRubíSabadellSant CugatSolsonaTerrassaTerres de l'Ebre Iniciar Sessió Subscriu-t'hi Newsletter close Alta Newsletter Seleccioneu les newsletters que més us interessen i feu clic a 'Continuar'. En donar-te d'alta acceptes la política de privacitat. Les claus del dia per començar-lo ben informat, de dilluns a divendres Bon dia Nació Les novetats, consells i propostes ideals per a totes les famílies, cada divendres Criar L’anàlisi diària i algunes curiositats, de dilluns a dijous, de la mà de Ferran Casas; els divendres li agafa el relleu Oriol March amb La Setmanada El despertador Una mirada crítica i rigorosa a la crisi climàtica: cada dissabte per Arnau Urgell Impacte El resum analític (i àgil) de les tendències, viralitats i personatges de l'univers digital; quinzenal per Victor Rodrigo Nextletter Continuar close Iniciar sessió Iniciar Sessió Has oblidat la contrasenya? No tens compte a Nació? Crea'n un gratis close Crear compte Periodisme en català, gràcies a una comunitat de gent com tu He llegit i entenc la política de privacitat Crear compte Recuperar contrasenya Introdueix l’adreça de correu electrònic amb la qual accedeixes habitualment i t’enviarem una nova clau d’accés. Recuperar contrasenya close