Illa confia tenir pressupostos al juny

Pressupostos al juny. Aquest és l'horitzó de Salvador Illa, segons ha verbalitzat aquest divendres en la clausura de les jornades European Pulse Forum, organitzades per Politico i beBartlet al CosmoCaixa de Barcelona. Després de l'acord amb ERC per donar-se més temps per negociar, el president espera que les negociacions puguin arribar a bon port aviat -el termini és abans que s'acabi el període de sessions al Parlament- i poder tenir pressupostos renovats amb els vots de la majoria de la investidura de cara al juny. Les converses hi són, discretes, i els republicans han flexibilitzat la seva principal línia vermella, que era l'IRPF, però continuen demanant cessions de competències per part de l'Estat.
Illa no ha anat més al fons de la qüestió, però ha assegurat que se sent còmode tant amb la fórmula de govern en minoria com amb els acords d'investidura signats amb ERC i els Comuns. A preguntes del redactor en cap de Politico, Ryan Heath, Illa ha admès que el moment actual fa necessaris els pactes entre diferents forces polítiques. "És la política d'avui", ha dit, perquè així ho vol la ciutadania. Ha admès que no sempre és senzill arribar a acords, però que és la línia que s'ha de seguir per "respectar el que van votar els ciutadans".
No va ser senzill, per exemple, tancar els acords d'investidura, fonamentats en el nou sistema de finançament. Illa ha destacat l'aportació de 20.000 milions d'euros del govern espanyol al nou model, i ha assegurat que és un bon acord per a tothom. "No ho havia fet ningú abans i el govern de Sánchez ha fet una proposta", ha dit. En aquest sentit, ha demanat que totes les formacions hi donin suport quan s'hagi de votar al Congrés. Davant les crítiques, s'ha mostrat disposat a escoltar totes les millores, però ha advertit que "criticar per criticar no serveix per res". "Estic interessat en solucions viables", ha afirmat Illa, que s'ha definit com a "pragmàtic".
Tenir influència a Brussel·les
En l'àmbit de l'habitatge, central en la línia política del Govern, Illa també està disposat a escoltar tothom -fins al punt d'arribar a pactes amb la CUP, cosa que recorda sempre que pot-. El president ha destacat que cal construir més pisos, fer més lloguer social, i facilitar els tràmits perquè els ajuntaments puguin disposar de més habitatge. Ara bé, ha defensat que també cal regular el mercat perquè no es pot generar creixement econòmic o construir més pisos i que els ciutadans no hi puguin accedir. "Volem generar prosperitat i compartir-la, això no va en contra de l'economia", ha destacat el president.
Illa ha fet de teloner de Pedro Sánchez, encarregat de cloure les jornades, i s'ha mostrat convençut que el govern espanyol esgotarà la legislatura. "El govern de Sánchez sobreviurà", ha afirmat, i ha recordat les bones dades econòmiques i la posició ferma en la política internacional, seguida ara per molts altres països. Davant d'un auditori ple a vessar al CosmoCaixa, Illa ha fet una defensa ferma de la cooperació institucional, tant amb els ajuntaments com, sobretot, amb el govern espanyol. I amb la mirada posada a Europa, Illa ha defensat que Catalunya tingui influència i ser un soci fiable de les institucions comunitàries.
Una primavera de cimeres a Barcelona
Les jornades European Pulse Forum, organitzades per Politico i beBartlet, han fet desfilar per Barcelona dirigents de primer nivell europeu per abordar qüestions relacionades amb el projecte europeu i el context global, com l'energia, la mobilitat, la seguretat o la defensa. A banda d'Illa, Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, també han intervingut els vicepresidents de la Comissió Europea Teresa Ribera i Stéphane Séjourné, el comissari europeu de Defensa i Espai, el vicepresident del Parlament Europeu Javi López, o l'exprimer ministre d'Itàlia Enrico Letta, entre altres polítics i empresaris.
El Govern ha aprofitat aquesta primavera de cimeres per intensificar l'agenda internacional. Dijous, Illa va mantenir una reunió amb Ribera, i aquest divendres s'ha vist amb Séjourné, el CEO de Moeve i el cap de la missió d'Ucraïna davant la Unió Europea. Més enllà de l'acte de Politico, Barcelona acollirà la setmana vinent la Global Progressive Mobilisation, on Sánchez espera poder teixir una aliança política en contra de Donald Trump i l'onada reaccionària global. En el marc d'aquesta trobada, la capital catalana també serà la seu una cimera entre Espanya i Brasil, encapçalada pel president espanyol i el president brasiler, Lula da Silva.