Osasuna 1-2 Barça: els blaugrana guanyen i seran campions de Lliga si el Madrid punxa al camp de l'Espanyol

El Barça vol ser campió de Lliga, i quan abans millor. Els blaugrana s'ham emportat per 1-2 un partit molt treballat al camp d'Osasuna i, si el Madrid no guanya aquest diumenge al camp de l'Espanyol, seran campions. Hansi Flick ha apostat pel mateix onze de Getafe amb l'únic canvi d'Eric Garcia, sancionat en el darrer partit, que ha entrat al lateral dret per Jules Koundé, que ha estat baixa, també, per sanció. Tot i apostar per jugadors molt titulars, el ritme ha estat molt baix des de l'inici, amb un Roony Bardghji que, en substitució de Lamine Yamal (baixa per lesió) no ha aconseguit posar la por al cos de la defensa rival.
La primera, i gairebé única, ocasió de la primera part dels blaugrana ha estat per Lewandowski, que al minut 9 ha estat a punt d'obrir la llauna amb un xut potent que ha sortit desviat de la porteria de Sergio Herrera. A partir d'aquí, concatenació de passades imprecises, pressions desajustades i, sobretot, un Barça pla i sense intenció. Amb Lewandowski com a referència, i sense Raphinha i amb Fermín obert a la banda, cap futbolista culer ha estat capaç d'amenaçar la profunditat amb alguna desmarcada vertical a l'esquena de la defensa d'Osasuna.
Els "rojillos", tot i deixar que el Barça dominés el partit, han tingut opcions de gol al contracop a través d'Ante Budimir, la referència de l'equip. El croat ha enviat una pilota al pal al minut 35 després d'una gran jugada individual i, pocs minuts després, ha obligat Joan Garcia a fer una gran estirada per evitar el gol d'Osasuna. Al final d'uns 45 primers minuts ensopits, el marcador de 0-0 era el reflex de què s'havia vist sobre el terreny de joc.
El Barça apuja el ritme
El pas pels vestidors ha fet reaccionar al Barça. Tot i no fer cap canvi, els blaugrana han sortit molt endollats i decidits a buscar la victòria. El joc ha deixat de ser estèril i, només començar, Dani Olmo ha estat a punt de marcar rematant una centrada lateral. El xut, però, ha rebotat en Catena i ha sortit a córner. Fermín, que ha verticalitzat més el joc i ha tingut una bona ocasió al 52 de partit, i Eric Garcia, estirant l'equip i ajudant Bardghji a l'extrem, han permès que els culers comencessin a generar més perill.
Així i tot, Flick ha sacsejat l'equip al 60 de joc amb un triple canvi: Gavi, Olmo, Bardghji han estat substituïts per De Jong, Ferran Torres i Rashford. Pedri ha reclamat penal al minut 70 per una clara agafada de Boyomo que l'àrbitre, Isidro Díaz de Mera, no ha considerat com a tal. Al contracop, Rubén García ha tornat a provar a un Joan Garcia que, com de costum, ha respost amb nota amb una gran intervenció. Al 74 de partit, el mateix Pedri ha patit una forta esterrecada per part de Moncayola, que ha estat amonestat amb targeta groga per propinar una forta coça al genoll dret del canari que, tot i el cop, ha pogut continuar.
Lewandowski i Ferran Torres tomben l'Osasuna
Robert Lewandowski ha fet el 0-1 al minut 81 rematant a la perfecció una centrada lateral de Marcus Rashford. L'anglès, a peu parat, ha fet una centrada deliciosa que el '9' del Barça no ha desaprofitat rematant des de la frontal de l'àrea petita. Just després d'avançar-se al marcador, Flick ha fet entrar Ronald Araujo en el lloc d'Eric Garcia, que tenia molèsties al turmell.
Al 86 de joc, Ferran Torres ha encarrilat el partit marcant el 0-2. Fermín ha vist la desmarcada en profunditat del valencià que, sol davant Sergio Herrera, no ha perdonat i ha afusellat al porter d'Osasuna per apropar el títol de lliga al Barça. Com després del primer gol, Hansi Flick ha aprofitat l'èxtasi col·lectiu per fer el cinquè i últim canvi, i ha fet entrar Marc Bernal per donar descans a Pedri. Els "rojillo" no s'han rendit i Raul García ha situat el definitiu 1-2 al marcador al minut 89.
Guanyar la lliga, de nou, a Cornellà?
Amb la victòria, el Barça pot tornar a ser campió al camp de l'Espanyol, aquest cop per passiva, en cas que aquest diumenge el Reial Madrid no guanyi als blanc-i-blaus. Si els d'Álvaro Arbeloa aconsegueixen sumar els tres punts, els blaugrana podran proclamar-se campions de Lliga la setmana vinent en cas de guanyar o empatar el clàssic al Camp Nou.