Què ha de passar perquè el Barça guanyi la Lliga aquest cap de setmana i el Madrid li faci el passadís?

El Barça es pot proclamar campió de Lliga aquest cap de setmana. Les matemàtiques fan que encara no depengui d'ell mateix i la casualitat ha volgut que necessiti la col·laboració d'un aliat inesperat: l'Espanyol. Tot plegat deixa una teranyina d'interessos contradictoris que obre la porta a diversos escenaris, amb l'única certesa és que Hansi Flick conquerirà el segon títol consecutiu. On ho farà és una incògnita, com també ho és en quines circumstàncies i, sobretot, els efectes que tindrà en el Clàssic de la jornada vinent Camp Nou.
En joc, hi ha més que un trofeu, ja que si els blaugranes el certifiquen el campionat aquest cap de setmana, el Reial Madrid li hauria de fer el passadís al Camp Nou. La imatge dels nous galàctics, Álvaro Arbeloa i Florentino Pérez -aquest des de la grada- aplaudint a l'etern rival l'enfonsaria encara més i faria les delícies dels culers. Perquè això passí, però, abans s'han de complir diverses premisses.
El que hauria de passar perquè el Barça guanyi ja la lliga
La primera premissa indispensable és que el Barça faci els deures al camp de l'Osasuna aquest dissabte a les 21 hores i aconsegueixi sumar els tres punts. Si ho fa, encara no podrà celebrar i haurà d'esperar el resultat de l'Espanyol - Reial Madrid, que es disputa diumenge a la mateixa hora a Cornellà de Llobregat.
Al Barça li serviria un empat i, evidentment, també la derrota del Reial Madrid per ser matemàticament campió. Amb cinc jornades encara per disputar-se, sense tenir en compte la d'aquest cap de setmana, el conjunt de Flick li treu 11 punts al d'Arbeloa. Per tant, si incrementa la distància dos punts més, el Clàssic es jugaria amb una diferència de 13 punts i només 12 de pendents. Si el Reial Madrid guanya contra l'Espanyol, però, encara arribaria amb opcions -ínfimes- al Camp Nou.
Què passa si el Barça i el Madrid guanyen els seus partits?
Si Barça i Madrid guanyen -o treuen el mateix resultat- a la jornada 34, arribaran al Clàssic amb la mateixa diferència d'11 punts i amb 12 per disputar-se. Això vol dir que el Barça es quedaria sense passadís i hauria de guanyar o empatar per ser matemàticament campió. Una part de l'afició prefereix aquesta opció, ja que guanyar un títol contra el màxim rival sempre és especial.
Sigui com sigui, tant arribant amb el títol guanyat o guanyant-lo en acabar el partit, el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol, Rafael Louzán, farà entrega del trofeu als jugadors a la gespa del Camp Nou, tal com ho estableix el protocol amb què treballen els federatius i el Barça, segons ha informat el Tot Costa de Catalunya Ràdio. De fet, Louzán ja ha confirmat la seva presència a la grada.
El tercer supòsit: ni passadís ni celebració al Camp Nou
Finalment, hi ha un tercer escenari, en el que somien Florentino Pérez i el conjunt del madridisme. És aquell en què el Barça no rep un passadís del Reial Madrid ni pot celebrar el títol de Lliga a la gespa del Camp Nou una vegada acabi el Clàssic. Perquè això es produeixi, cal que el Barça no guanyi contra l'Osasuna i tampoc ho faci contra el Madrid. En aquest cas, la diferència de punts després del Clàssic, a tres jornades de la fi de la competició, seria inferior als nou punts i, per tant, no seria definitiva. Tots els escenaris estan oberts i deixa un cap de setmana trepidant per als aficionats al futbol.