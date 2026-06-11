Mor Eduard Portela, el català que va modernitzar el bàsquet a l'Estat

Eduard Portela Marín, president de l'Associació de Clubs de Bàsquet (ACB) entre el 1990 i el 2013, ha mort aquest dijous als 91 anys, segons ha confirmat l'organització en un comunicat. Portela va ser una figura clau en la transformació del bàsquet espanyol i, des que va deixar l'ACB, es va convertir en president d'honor per les més de sis dècades dedicades a aquest esport.
Nascut a Barcelona el 30 d'agost de 1934, va iniciar la seva trajectòria com a entrenador dirigint equips com el Montgat, el Sant Josep de Badalona i el FC Barcelona, club amb el qual va conquerir una Copa del Rei i en què va assumir responsabilitats en la direcció esportiva durant nou anys.
L'any 1982 va participar activament en la creació de l'ACB, de la qual va ser president durant 23 anys. Durant aquesta etapa va impulsar una profunda modernització de la competició consolidant formats com el play-off pel títol, l'All Star o la Copa del Rei en seu única, que més tard evolucionaria cap a la coneguda Final a Vuit.
També va impulsar la professionalització dels clubs, la millora de les retransmissions televisives, la implantació de tres àrbitres per partit i l'exigència que els pavellons tinguessin una capacitat mínima de 5.000 espectadors.
La seva influència també es va estendre a Europa. Va formar part de diverses comissions de la FIBA, va presidir la Unió de Lligues Europees de Bàsquet (ULEB) entre el 1998 i el 2016 i va ser un dels impulsors de la creació de l'Eurolliga.