L'Hiopos Lleida tornarà a jugar a l'ACB la propera temporada

El Hiopos Lleida va certificar ahir la permanència a la Lliga Endesa després de superar el Gran Canària al Barris Nord en un partit carregat de tensió i emoció fins al final. L’equip de Gerard Encuentra va dominar bona part del duel i va arribar a tenir més de vint punts d’avantatge, però els canaris van reaccionar a la segona meitat i van arribar a capgirar el marcador en els últims minuts.
Els lleidatans van sortir molt intensos des de l’inici i van construir una renda sòlida gràcies a la bona defensa i l’encert ofensiu. Al descans, el Hiopos guanyava amb comoditat per 40-24 després d’una gran primera part.
Tot i això, el Gran Canària va reaccionar després del descans liderat per Wong i Metu, que van retallar distàncies fins a posar el partit al límit. A falta de sis minuts, dos triples consecutius de Metu van donar avantatge als visitants (62-67) i van fer aparèixer els nervis al Barris Nord.
En un final ajustadíssim, Batemon va empatar el duel des del tir lliure i, quan quedaven només 6,5 segons, va aparèixer de nou per anotar el triple decisiu que va donar la victòria al Hiopos Lleida per 75-72 i va desfermar l’eufòria a la grada. Amb aquest triomf, els lleidatans asseguren matemàticament la continuïtat a l’ACB una temporada més.