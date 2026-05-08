El Lleida CF anuncia l’acord amb un inversor que «salvarà» el club

El Lleida CF ha anunciat aquest divendres un acord amb un inversor que, segons el club, ha de garantir “la continuïtat, l’estabilitat i el creixement futur” de l’entitat. El comunicat, publicat a través del compte oficial d’Instagram del club, arriba en un moment marcat pel procediment concursal en què es troba immers el Lleida.\r\n\r\nL’entitat blava assegura que l’operació representa “un pas decisiu” per obrir “una nova etapa plena d’il·lusió i ambició” i que ha de permetre donar compliment al pla de viabilitat previst. Tot i això, el club no ha revelat encara la identitat de l’inversor ni els detalls econòmics de l’acord.\r\n\r\nEl Lleida CF ha informat que en els pròxims dies convocarà una roda de premsa, coincidint amb el balanç de la temporada, per ampliar la informació sobre aquesta operació i explicar els següents passos del projecte.\r\n\r\nEn el mateix comunicat, el club ha volgut agrair el suport dels abonats i aficionats “en els moments més difícils”, destacant que la fidelitat de l’entorn ha estat clau perquè l’entitat pugui continuar endavant. El missatge es tanca amb el lema “Més vius que mai”.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEsports\r\nEl Lleida CF baixa de categoria i jugarà a la lliga Elit\r\n\r\n\r\n \r\n