Detingut per estafa el nou inversor del Lleida CF: «No és una persona real»

El que semblava ser l’inici de la salvació econòmica del Lleida CF ha acabat convertint-se en un nou episodi d’incertesa i preocupació per al futur de l’entitat. Els Mossos d’Esquadra han detingut l’home, Yosef Eduard Fernández Garcia, que s’havia presentat com a nou inversor del club i que, presumptament, havia d’aportar els recursos necessaris per evitar la desaparició de l’entitat.
L’adjunt a la presidència del club, Marc Torres, ha explicat que les sospites van començar a aparèixer en el moment d’efectuar el pas definitiu de l’operació: “Me n’adono que alguna cosa no acaba de lligar i decideixo presentar una denúncia als Mossos per un presumpte delicte d’estafa i falsedat documental”, ha assegurat Torres.
Segons ha detallat el dirigent en roda de premsa, la identitat facilitada pel suposat inversor no era real. Davant d’aquesta situació, es va organitzar una reunió al despatx de Torres amb la presència prèviament coordinada amb la policia catalana. “Ahir ens vam reunir al meu despatx, vaig avisar als Mossos i es va procedir a la seva detenció perquè no podia acreditar la seva identitat”, ha explicat en roda de premsa aquest dimecres.
La investigació continua oberta i una de les principals línies de treball és aclarir si l’home actuava pel seu compte o sota les instruccions d’altres persones. “Les sospites és que algú hagi enviat aquesta persona amb no sabem quina finalitat. Estan esbrinant per què aquesta persona ha vingut per enganyar-nos d’aquesta manera, si no ve per instruccions d’algú”, ha afegit Torres, que creu que aquesta persona "no ha vingut sola i no ha aparegut per que sí". L'home passarà a disposició judicial en les properes hores.
Un club "sense futur"
Més enllà del cas policial, la situació econòmica del club continua sent crítica. Després del fracàs d’aquesta operació, el Lleida CF es queda sense una alternativa immediata per garantir la seva viabilitat. “Ara mateix no hi ha futur, no tenim cap alternativa. El procés concursal ens indica que tenim fins al 5 de juny, però seria un cop de sort molt gran que aparegués algú per aportar els 2 milions que necessitem”, ha lamentat l’adjunt a la presidència, que en dos moments de la compareixença s'ha emocionat.