Invasió de camp i batusses al Camp d'Esports després del partit del Lleida CF

L’eufòria de l’afició del CF Vilanova per la classificació per al play-off d’ascens va acabar derivant en diversos incidents al tram final del partit contra el Lleida CF, amb invasions de camp i la intervenció dels Mossos d'Esquadra. Tot plegat, en una tarda marcada també per l’ambient reivindicatiu de l’afició lleidatana, que va respondre amb suport i celebracions després de l’anunci de l’arribada d’un nou inversor al club, malgrat el descens a la categoria Elit.
La tensió va anar augmentant especialment després del gol de l’1-2, ja en temps afegit, moment en què diversos seguidors del Vilanova, situats al Gol Sud, van saltar a la gespa per celebrar l’èxit esportiu del seu equip.
Segons recull l’acta arbitral, els incidents ja havien començat abans. L’àrbitre explica que al minut 73 va decidir aturar temporalment el partit després que el porter del Lleida, Alejandro Satoca, li comuniqués que des de la grada rival li havien llançat objectes, entre ells un cub de gel de petites dimensions. L’àrbitre va entregar l’objecte al delegat de camp i va requerir la presència policial a la zona afectada.
L’acta també reflecteix dues invasions de camp protagonitzades per aficionats del Vilanova: una després del segon gol i una altra un cop acabat el partit, quan una cinquantena de seguidors van accedir al terreny de joc. Els Mossos van informar posteriorment al col·legiat que durant aquests moments també s’haurien llançat diversos objectes, entre ells una barra de ferro i piles, sense que impactessin contra ningú.
A més, segons diverses fonts presents a l’estadi, dos membres de la seguretat privada vinculada al president del Vilanova haurien saltat a la gespa i haurien empès alguns aficionats del Lleida que s’havien apropat per defensar el porter Satoca després de les seves protestes cap a la graderia rival.
Malgrat els incidents, l’afició del Lleida va mantenir el to festiu i reivindicatiu durant bona part de la jornada, en un context esportivament difícil però marcat per l’esperança que genera el nou projecte empresarial anunciat recentment al club.