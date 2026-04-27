El Lleida CF baixa de categoria i jugarà a la lliga Elit

El Lleida CF diu adéu a la Tercera RFEF després d’un empat insuficient (1-1) contra el Vilassar de Mar al Camp d’Esports. Els lleidatans arribaven obligats a guanyar-ho tot fins al final, però no van ser capaços ni de dominar ni de transformar la urgència en ocasions clares.
El partit es va començar a torçar ben aviat. El Vilassar, més còmode amb la pilota, va aprofitar una errada defensiva local per avançar-se abans de la mitja hora. El gol va accentuar els dubtes d’un Lleida sense idees, que només inquietava amb accions aïllades.
A la represa, l’equip va reaccionar més per necessitat que per joc. Amb el pas dels minuts, va tancar el rival al seu camp fins que Putxi, sortint des de la banqueta, va fer l’empat i va reactivar l’esperança. Però el temps corria en contra i el segon gol no va arribar. Escobedo el va tenir a l’afegit, però l’ocasió es va escapar.
Amb el xiulet final, es confirmava el descens i es tancava una temporada marcada per la irregularitat, malgrat l’últim intent d’un equip que va lluitar fins al final. Aquest és el segon descens consecutiu dels lleidatans després que l'any passat el club perdés la categoria (Segona RFEF) pels problemes econòmics que arrossega.