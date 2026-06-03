Troben dos morts al pantà d'Utxesa i al riu Segre, a Lleida

Els Mossos d'Esquadra han localitzat aquest dimecres dues persones mortes en diferents punts de les comarques de Ponent, en dos successos que ara són objecte d'investigació.
La primera troballa s'ha produït cap a les 11.20 hores a les comportes del pantà d'Utxesa, al terme municipal d'Aitona. Els serveis d'emergència han rebut l'avís per la presència d'un cos surant a l'aigua, que posteriorment ha estat recuperat pels agents.
Segons les primeres observacions, el cadàver es trobava en un avançat estat de descomposició, fet que fa pensar que portava diversos dies a l'aigua.
Un segon cos localitzat al riu Segre a Lleida
La segona actuació s'ha registrat poc abans de les 16.00 hores al riu Segre, al seu pas per la ciutat de Lleida. L'avís alertava de la presència d'un altre cos surant a la zona dels Instituts. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra i dels Bombers, que han dut a terme les tasques de recuperació del cos.
Investigació oberta per identificar les víctimes
Els investigadors treballen ara per determinar la identitat de les víctimes i confirmar si es tracta d'homes o dones. Paral·lelament, s'han activat els protocols policials per aclarir les circumstàncies de les dues morts.
La policia manté oberta una investigació i està a l'espera dels resultats de les autòpsies, que hauran de determinar les causes de la mort en ambdós casos. A més, els Mossos revisaran les denúncies de persones desaparegudes vigents per comprovar si algun dels dos cossos podria correspondre a alguna de les persones que consten com a desaparegudes.