Condemnat a 6 anys de presó per amenaçar de mort la parella i calar foc al seu pis a Artesa de Segre

L'Audiència de Lleida ha condemnat a 6 anys de presó un home acusat de calar foc al pis de la parella després que ella li demanés deixar la relació, i també per haver-la amenaçat de mort prèviament i per trencar l'ordre d'allunyament imposada per un jutjat de Balaguer. Els fets es van produir el 2023 a Artesa de Segre (Noguera) i el processat ha reconegut els fets aquest dimecres arran d'un acord de conformitat entre la defensa, l'acusació particular i la Fiscalia, que inicialment li demanava 11 anys de presó. La sentència ja és ferma i també prohibeix a l'home acostar-se a menys de 300 metres de la víctima i comunicar-se amb ella durant 3 anys. A més, haurà d'indemnitzar la dona amb 6.000 euros i el propietari del pis cremat amb 17.000.
La sentència recull que un jutjat de Lleida va condemnar l'home el juliol del 2022 a una pena de 12 mesos de multa per un delicte de trencament de condemna, i que el 2023 un jutjat de Balaguer també va condemnar-lo per maltractament familiar i li va prohibir acostar-se o comunicar-se amb la seva parella.
Malgrat tot, i sent conscient que la prohibició començava l'11 de juliol, l'home va reprendre la convivència amb ella i durant aquells dies les discussions i amenaces de mort van ser contínues. El 20 de juliol la dona li va manifestar la intenció de finalitzar la relació i, la matinada següent, l'acusat va aprofitar que ella no es trobava al domicili per a forçar la porta de l'habitatge, col·locar a l'entrada roba i estris de la víctima i calar-li foc amb un encenedor. L'incendi es va propagar per la resta de l'habitatge ocasionant danys i desperfectes.
Posteriorment, l'home va fugir, però va acabar sent detingut i va ingressar a la presó. En adonar-se de l'incendi els veïns de l'immoble van haver de desallotjar casa seva de matinada i van donar l'avís a la policia. Les flames no van ocasionar danys personals, ni tampoc en altres habitatges ni a les zones comunes.
La sentència imposa a l'home 5 anys de presó per un delicte d'incendi i 1 any de presó per un delicte continuat de trencament de condemna amb l'agreujant de reincidència. A més, per un delicte d'amenaces en l'àmbit de la violència de gènere el condemna a 65 dies de treballs en benefici de la comunitat, a la prohibició de tinença i ús d'armes durant 2 anys, i a la prohibició de comunicació i aproximació a menys de 300 metres de la dona durant 3 anys.