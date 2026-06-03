Un bar de la Fuliola reparteix un milió en el premi de l’Euromillones

El sorteig de l’Euromillones va repartir ahir el premi d’El Millón, dotat amb un milió d’euros, a la Fuliola. El bitllet guanyador es va segellar al Bar Esport, situat a l’Avinguda Catalunya, un establiment que, segons el seu propietari, mai no havia repartit un premi d’aquestes característiques. "En assabentar-me’n, el primer que vaig fer va ser mirar el número, però no soc jo. Soc pobre igual!", ironitzava ahir a la nit Julián Martínez, propietari del local de la comarca de l’Urgell.
Martínez va explicar que probablement no sabran qui és l’afortunat, ja que els premis es poden cobrar a qualsevol administració. Tot i això, va destacar que és la primera vegada que reparteix un premi d’una quantitat tan elevada. "De 6.000, 8.000 o 10.000 euros sí que n’havia tocat algun, però de més de 100.000 euros, mai", va assenyalar.
El premi d’El Millón se sorteja conjuntament amb l’Euromillones i es reparteix en cada sorteig d’aquesta loteria. És un premi diferent del pot principal de l’Euromillones, que actualment ascendeix a 159 milions d’euros i que ahir no va tocar.
El Bar Esport de la Fuliola és propietat de Julián Martínez des de fa més de 35 anys. "Ara ja faig el compte enrere per jubilar-me", comenta amb simpatia quan se li pregunta per la salut. Perquè, al cap i a la fi, el més important continua sent la salut, seguida, si pot ser, d’una mica de sort.