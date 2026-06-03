El bisbe d’Urgell assegura que el papa Lleó XIV parlarà en català durant la seva visita a Catalunya

El bisbe d’Urgell, Josep-Lluís Serrano Pentinat, s’ha mostrat convençut que el papa Lleó XIV utilitzarà el català durant la seva pròxima visita a Catalunya. Segons ha explicat, es tracta d’una conseqüència natural del fet que l’Evangeli s’adapta a la realitat de cada poble i cultura.
"L’Evangeli s’encarna en la realitat que tenim", ha afirmat el prelat, que considera que l’ús de la llengua catalana per part del pontífex és un fet que es pot donar pràcticament per descomptat.
Expectació i il·lusió davant la visita papal
Serrano Pentinat ha destacat l’ambient d’entusiasme, esperança i goig que, segons assegura, es respira tant entre la comunitat cristiana com entre bona part de la societat catalana davant l’arribada del Sant Pare, prevista per als pròxims dies.
El bisbe ha remarcat especialment la mobilització dels sacerdots, laics i laïques que participaran en la gran vetlla de pregària programada a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, on es preveu l’assistència de més de 300 fidels vinculats a la diòcesi. Segons Serrano Pentinat, aquesta elevada participació respon al desig de molts creients de poder escoltar i conèixer de primera mà el màxim representant de l’Església catòlica. "Hi ha un gran desig de sentir de viva veu el successor de Pere", ha assenyalat.
Les places disponibles es van omplir en pocs dies
El bisbe també ha explicat que la resposta dels fidels ha superat les expectatives inicials. En aquest sentit, ha detallat que totes les places assignades a les diferents diòcesis catalanes per assistir als actes de la visita papal es van completar ràpidament.
En el cas de la Diòcesi d’Urgell, les inscripcions gestionades a través dels consells parroquials i del Consell Pastoral Diocesà es van cobrir en molt poc temps, evidenciant l’interès que ha despertat la visita.
La visita del Papa i el compromís social de l’Església
Serrano Pentinat ha fet aquestes declaracions durant la presentació de la Memòria 2025 de Càritas de Lleida, Urgell i Solsona, un informe que posa de manifest l’augment de les necessitats socials al territori.
Les dades recollides indiquen un increment del 10% en l’atenció a persones en situació de vulnerabilitat, una realitat que, segons el bisbe, reforça la importància de construir espais de comunitat i solidaritat.
En aquest context, ha defensat que l’Església té un paper rellevant a l’hora de promoure la cohesió social, la proximitat i l’acompanyament a les persones més vulnerables. Per això, considera que esdeveniments com la visita del papa Lleó XIV també representen una oportunitat per reforçar els vincles comunitaris i fomentar una societat més cohesionada.
"Necessitem viure en comunitat i fer xarxa", ha conclòs el bisbe d’Urgell.