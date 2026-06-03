L'Arnau de Vilanova amplia l'horari del servei per atendre més pacients amb ictus

L'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida ha ampliat des d'aquest 1 de juny la cobertura presencial del servei de trombectomia mecànica, una tècnica especialitzada per al tractament dels ictus isquèmics. Segons ha informat el Departament de Salut, el centre passa d'oferir aquest procediment entre les 9.00 i les 14.00 hores dels dies laborables a prestar-lo de manera continuada entre les 8.00 i les 20.00 hores, de dilluns a divendres.
L'ampliació ha estat possible gràcies a una aliança assistencial entre els hospitals Arnau de Vilanova, Vall d'Hebron i Sant Pau, que permet reforçar l'atenció especialitzada als pacients de les comarques de Lleida sense necessitat de ser traslladats a Barcelona durant aquesta franja horària.
Segons Salut, aquesta mesura representa un nou pas en el desplegament progressiu del servei al territori i contribuirà a millorar la rapidesa en l'atenció dels casos d'ictus isquèmic, una patologia en què el temps d'actuació és determinant per reduir les seqüeles.
La trombectomia mecànica és una tècnica d'alta especialització que permet extreure els trombes que bloquegen les artèries cerebrals en determinats pacients amb ictus. Per aquest motiu, el seu desenvolupament requereix equips mèdics altament qualificats i una coordinació estreta entre centres hospitalaris de referència.
El Departament de Salut ha agraït la implicació dels professionals dels tres hospitals que han fet possible la posada en marxa del nou horari. Paral·lelament, l'Arnau de Vilanova també ha reforçat la seva Unitat d'Ictus amb la incorporació de quatre nous llits, incrementant així la seva capacitat assistencial.
La previsió és continuar ampliant el servei en una segona fase a partir del mes de setembre, quan la cobertura també inclourà els caps de setmana. Fins aleshores, els pacients que necessitin una trombectomia fora de l'horari actual continuaran sent derivats a l'Hospital Vall d'Hebron, tal com es feia fins ara.
L'ampliació d'aquest servei era una de les reivindicacions històriques del territori. En aquest sentit, el Govern ja va anunciar fa uns mesos un calendari de millores progressives amb l'objectiu que les comarques de Lleida disposin d'un servei de trombectomia les 24 hores del dia durant el darrer quadrimestre de 2027.