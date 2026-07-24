Litúrgia i sobrietat en l'últim adeu a Josep Vallverdú

Els últims anys de la vida de Josep Vallverdú van estar marcats pels honors i els homenatges. La seva gran vellesa va fer possible que el país li retés en vida els tributs que a molts altres només es van poder fer a títol pòstum.
Tota aquella admiració que va rebre i viure Vallverdú s’ha replicat lleugerament aquest divendres en la cerimònia de comiat que s’ha celebrat a l’església de Sant Domènec de Balaguer, el temple gòtic situat a pocs metres de l’indret on l’escriptor es va “acasar” durant els seus darrers onze anys de vida.
L’acte familiar i institucional s'ha desenvolupat amb una extrema senzillesa i una càrrega religiosa amb un total de sis sacerdots que, el mateix Vallverdú segurament hauria rebutjat atesa la seva poca fe en les qüestions catòliques.
L’i·lustre centenari, mort el vespre del passat dimarts 21 de juliol només dotze dies després de celebrar els 103 anys, ha rebut l'escalf de desenes de persones, que s'han encabit sense problemes a l’església per dir adeu i gràcies al degà de les lletres catalanes: gràcies per engegar els motors de la literatura infantil i juvenil en català, gràcies per explicar el país des del seu Ponent, gràcies per no cansar-se mai de defensar la llengua, i gràcies, en definitiva, per fer dignificar i enriquir la cultura catalana.
La cerimònia s'ha realitzat sense fèretre i sense cap imatge de Vallverdú, de qui s'ha fet una superficial glossa del seu tarannà, conegut a bastament per moltes de les persones que omplien l'església. El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha encapçalat la llista d'autoritats, que seguia amb la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i dos expresidents de la Generalitat: Pere Aragonès i Jordi Pujol, amic personal de Vallverdú. El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i l'alcaldessa de Balaguer, Lorena González, han liderat la representació de la política local.
La cerimònia s’ha tancat amb paraules de la filòloga Carme Vidal, que ha llegit uns versos de la novena de "Bierville" de Carles Riba, per voluntat del mateix Vallverdú, que d’aquesta manera ha fet pública la seva admiració cap al seu treball. L'acte ha culminat amb mostres de dol a la plaça de l'església i amb l'enterrament de les cendres de l'escriptor, que s'ha realitzat en la intimitat familiar al cementiri de Balaguer.