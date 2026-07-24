La UdL vol ampliar el fons de Josep Vallverdú amb els seus últims onze anys d'obra

La Universitat de Lleida (UdL) espera incorporar al Fons Josep Vallverdú tota la documentació que l'escriptor va generar des de la donació que va fer l'any 2015, després de la seva mort als 103 anys. Segons la directora de les biblioteques de la UdL, Montse Larios, l'autor va continuar treballant gairebé fins al final i encara deixa dues obres inèdites pendents de publicació.
El fons, conservat a la Biblioteca Jaume Porta del campus de Cappont, reuneix manuscrits, mecanoscrits, correspondència, documentació personal, objectes i una biblioteca d'uns 5.000 volums. Entre les peces més destacades hi ha el mecanoscrit original de Rovelló, així com cartes amb escriptors com Manuel de Pedrolo, Guillem Viladot i Maria Rúbies.
La col·lecció també inclou distincions com la Creu de Sant Jordi, documentació acadèmica i personal, i nombroses traduccions de l'obra de Vallverdú. A més, gràcies al procés de digitalització, bona part dels materials es poden consultar a través del repositori i el catàleg en línia de la UdL.
Larios destaca que el compromís de la universitat no és només conservar aquest patrimoni, sinó difondre'l i facilitar-ne l'accés a investigadors i al conjunt de la ciutadania.