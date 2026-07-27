Dues osses amb tres cries cadascuna, una imatge sense precedents al Pirineu

La primavera ha deixat una escena excepcional a la Val d'Aran. Per primera vegada des que es fa el seguiment de l'os bru al Pirineu, s'han pogut documentar dues femelles acompanyades de tres cadells cadascuna, una situació inèdita que posa de manifest la recuperació progressiva de l'espècie.
Les imatges, captades durant els mesos de maig i juny per l'equip de Depana, amb la col·laboració del Conselh Generau d'Aran, mostren el dia a dia d'aquests grups familiars en una etapa especialment delicada. Les gravacions permeten observar com les mares alimenten les cries, la relació entre els cadells i la seva resposta davant la presència d'altres animals.
El seguiment, coordinat per l'expert en conservació de l'os bru Marc Alonso, ha permès controlar una de les femelles durant 28 dies consecutius. Tot i això, a principis de juny el grup va perdre un dels tres cadells. Les causes no s'han pogut determinar, tot i que els especialistes apunten tant a una possible mort natural com a un cas d'infanticidi per part d'un mascle. La segona femella, en canvi, va mantenir intacta la seva ventrada durant tot el període d'observació.
En total, durant la campanya de seguiment primaveral es van identificar dotze exemplars diferents d'os bru a la Val d'Aran. Aquest treball forma part dels programes de vigilància i conservació que busquen garantir la supervivència de l'espècie i afavorir la convivència amb la ramaderia i la resta d'activitats humanes.
Les darreres dades del Grup de Seguiment Transfronterer de l'Os Bru confirmen aquesta evolució positiva. Durant el 2025 es van censar 54 ossos al Pirineu català i 108 al conjunt de la serralada, la xifra més alta registrada fins ara.
Malgrat aquesta recuperació, l'os bru continua catalogat com una espècie en perill d'extinció i segueix requerint mesures de protecció i un seguiment científic continuat. Des de Depana també destaquen que la presència creixent de l'espècie pot esdevenir una oportunitat per impulsar un ecoturisme responsable, compatible amb la conservació del medi natural i el desenvolupament sostenible de les comarques pirinenques.