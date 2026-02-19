L'IRTA estrena el seu primer centre al Pirineu: «S'ha corregit una anomalia històrica»

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, veu l'estrena de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) al Pirineu com la correcció d'una "anomalia històrica". Tot plegat, tenint en compte que és el primer centre que se situa en aquesta part del territori de la vintena de seus que hi ha arreu de Catalunya. Així, ha defensat que cal que el Govern sigui al Pirineu "amb una visió integral" i aplicar criteris de "discriminació positiva" per garantir "oportunitats de futur". A més, ha afirmat que "cal democratitzar el coneixement i que arribi a tots els racons del país", tot argumentant la necessitat de la nova seu de l'IRTA Pirineu com una infraestructura per donar servei a un 20% del territori.
Ordeig ha assegurat que "en un moment en el món està canviant més ràpidament que mai i on la tecnologia determina el ser o no ser" cal ser capaços de "generar coneixement per tota la cadena de valor del sector agroalimentari, que és el primer sector de l'economia". En aquest sentit, ha volgut deixar clar que, en cas contrari, "el Pirineu no se'n sortirà". "Hi ha moltes oportunitats que ens estan passant de llarg perquè no tenim aquesta antena o aquest projecte específic dels molts cultius o de les moltes oportunitats que hi ha", ha conclòs.
El conseller ha volgut insistir en què la nova seu de l'IRTA "és un projecte pirinenc, no és un projecte de la Seu d'Urgell" i ha demanat tenir una "mirada àmplia". Així, ha defensat que cal una figura que "ajudi" a liderar la tecnologia del regadiu, les explotacions agrícoles i ramaderes, les infraestructures i la indústria, entre d'altres. També ha dit que es treballarà perquè els serveis tècnics d'Andorra puguin col·laborar amb el nou centre.
Les restriccions de la dermatosi nodular, aixecades la setmana que ve
D'altra banda, Ordeig ha explicat que les zones frontereres i de muntanya són "crítiques" en moments com l'actual, marcat per una crisi sanitària de la ramaderia extensiva. En aquest sentit, ha dit que es preveuen aixecar les restriccions derivades de la dermatosi nodular contagiosa durant la setmana que ve, amb la qual cosa, ha detallat, es podra "donar per acabat el focus" amb una vacunació dels animals "en temps rècord" i que ha arribat a pràcticament tot el país.
Pel que fa a les eleccions agràries, previstes pel 27 de febrer, el conseller ha apuntat que aquesta és la millor eina per saber, de forma clara, qui són els interlocutors. Per aquest motiu, ha fet una crida a la participació per, posteriorment, poder planificar "les polítiques de país agroalimentàries dels pròxims anys".
El nou IRTA Pirineu: "Una autopista de coneixement"
Per la seva banda, el director general de l'IRTA, Josep Usall, ha dit que el nou centre del Pirineu ha de convertir-se en "una autopista de coneixement" i que les instal·lacions serviran per fer recerca en àmbits com el de la ramaderia extensiva, el sector lleter, la vinya de muntanya, la fruita i l'aprofitament de la llana, entre d'altres. També ha detallat que tot i que la seu central estarà a la capital alturgellenca també es posaran en marxa altres espais on poder fer investigació, com ara el que ja funciona a Vileha, i que aquests funcionaran en xarxa.
Usall preveu que el nou centre del Pirineu estigui operatiu en les pròximes setmanes i que en aquesta primera etapa inicial hi haurà d'entre 5 o 6 treballadors. Finalment, ha destacat la "fita històrica" que suposa la seva posada en marxa, tenint en compte que feia 13 anys que no s'inaugurava cap nova seu.
Mentrestant, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, també ha ressaltat la importància d'aquest equipament, que arriba, ha afirmat, "després de molts anys de demanar-ho". A més, ha detallat que, de moment, l'activitat es desenvoluparà a la Casa dels Parcs del Pirineu i que l'edifici definitiu se situarà al centre històric, a Ca l'Armenter.