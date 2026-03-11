Desallotgen un campament il·legal que hi havia en un dels accessos a Lleida

Equips tècnics i de serveis socials de la Paeria han desallotjat aquest dimecres un campament il·legal que hi havia en un dels accessos de Lleida, a l’avinguda Josep Tarradellas, a la zona entre Victoriano Muñoz i el canal de Seròs, prop del pàrquing de la Fira. Fonts municipals han assenyalat que l’actuació s’ha dut a terme exclusivament per “motius de seguretat”, tant per a les persones que hi vivien com per a l’entorn proper. Hi havia una quinzena de barraques i en el moment del desallotjament hi vivien 8 persones a qui se’ls ha informat de les alternatives habitacionals disponibles. Fins al moment, dues persones s’han adreçat voluntàriament a les oficines d’atenció social i han acceptat el reallotjament.
Segons fonts municipals, en les darreres setmanes havien tingut lloc diferents incendis en el campament, que havien provocat la caiguda d’arbres i afectacions materials que posaven en risc la integritat de les persones. Paral·lelament, l’espai havia esdevingut un punt d’acumulació de deixalles i brutícia, amb el consegüent risc sanitari i la necessitat d’evitar problemes de plagues. Davant aquests fets, i per responsabilitat, s’ha procedit al desallotjament i a la posterior neteja i seguretat de la zona.
En el moment del desallotjament al campament hi vivien 8 persones. Hi havia 4 persones en les construccions situades darrere d’un taller mecànic; dues persones que dormien en una tenda; i dues persones més que es trobaven en un altre punt, on hi havia dues tendes petites.
Les dues persones que han acceptat el reallotjament ja han estat ubicades en un recurs d’acollida, iniciant-se el corresponent seguiment social. Si la resta de persones sol·liciten suport o allotjament, seran igualment derivades als recursos disponibles, amb la voluntat d’oferir una resposta adequada a cada situació individual, segons l’Ajuntament.
L’equip d’inclusió social de la Paeria té previst fer un seguiment continuat de la zona per detectar possibles intents de reocupació. L’objectiu és evitar que l’espai es cronifiqui com a assentament i, al mateix temps, oferir alternatives i suport social a qualsevol persona que pugui intentar instal·lar-s’hi de nou.