La Noguera instaura un guardó de Memòria Democràtica en record de Clàudia Pérez Álvaro

El compromís amb la recuperació de la història i la dignificació de les víctimes ha pres un protagonisme central en la quarta edició del Premi Comarcal de la Noguera de Treballs de Recerca de Batxillerat. La principal novetat d'enguany ha estat la creació d'un guardó especial de Memòria Democràtica dedicat a la memòria de Clàudia Pérez Álvaro, alumna de segon de Batxillerat de l'IES Ciutat de Balaguer traspassada l'any passat. Aquesta distinció, que és ideada i entregada pel Camp d’Aprenentatge de la Noguera, neix amb la voluntat d'incentivar l'alumnat a investigar el passat recent i els valors democràtics des de la rigorositat acadèmica dels treballs de recerca.
El premi d'aquest estrenat guardó ha estat pel treball "Dones silenciades. Deconstruint el passat per preservar la memòria. El valor de la transmissió oral", de Queralt Regué i Claverol, de l'IES Els Planells, d'Artesa de Segre. Aquesta recerca ha estat presentada aquest dimarts en el marc de la IV jornada Noguera Recerca a Bellcaire, organitzada pel Centre de Recursos Pedagògics del Servei Educatiu de la Noguera. Durant el dia s'han exposat un total de 16 treballs de recerca, que s'han distribuït en quatre sessions simultànies que han cobert els àmbits científic, tecnològic, de ciències socials i de llengües.
El jurat no només ha tingut en compte el contingut escrit, sinó que ha avaluat minuciosament la capacitat d'oratòria i la claredat en la defensa pública dels projectes. Les recerques guanyadores han estat:
- “El batec de la natura. La sincronia entre fenologia, pol·linitzadors i vida.” Maria Meler Castellà, INS Ciutat de Balaguer
- “La guerra d’una família i d’un poble, el reflex d’una nació.” Arnau Tàpies Serra, INS de Ponts
- “La predicció de les taques solars: les regions més fredes del sol.” Anton Majà Plensa, INS Ciutat de Balaguer
- “La confraria de Sant Macari, 360 anys d’història.” Gina Trilla Piniés, INS Ciutat de Balaguer
A banda de la vessant d'exposicions, els assistents han pogut gaudir de la ponència “La contaminació lumínica, el cantó fosc de la llum”, impartida per Salvador Ribas, director del Parc Astronòmic del Montsec. L'acte ha finalitzat amb el lliurament dels premis, consolidant aquesta cita com un referent educatiu a la demarcació que, a partir d'ara, també tindrà en el record de Clàudia Pérez Álvaro un estímul per a la investigació històrica i social.