El Govern donarà ajudes als pagesos que es vulguin jubilar i traspassin les seves terres als joves

El Govern donarà ajudes a aquells pagesos que es vulguin jubilar i traspassin les seves terres a un jove agricultor o una persona que s'incorpori de nou al sector. Així ho ha explicat el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, des de Seròs (Segrià) durant la presentació del projecte "Catifa Vermella", un decàleg de mesures per acompanyar i orientar els joves pagesos. La bateria de propostes també preveu espais perquè els joves puguin començar la seva activitat sense fer grans inversions, millores de la fiscalitat, un programa específic d'assessorament personalitzat, la figura d'un referent a les oficines comarcals i la creació d'una taula de governança, entre altres.
Ordeig ha destacat que la primera prioritat del Govern és acompanyar els joves agricultors de Catalunya i, en aquest sentit, el nou projecte preveu canvis perquè "joves molt preparats" trobin "un suport". Una de les mesures més destacades que s'han conegut aquest divendres és el programa de traspàs d'explotacions en actiu, on a través del fons agrari, el Govern traurà una ajuda per incentivar les jubilacions al sector i el traspàs de finques a persones joves.
D'altra banda, el departament també preveu impulsar iniciatives innovadores perquè els joves puguin començar l'activitat de manera "fàcil, sense haver de fer grans inversions i amb un acompanyament tècnic", segons Ordeig, qui s'ha referit a "obradors compartits o espais test". "Catifa Vermella" també contempla ajudes pel programa específic d'assessorament personalitzat, amb l'objectiu que joves agricultors puguin contractar serveis especialitzats.
El conseller també ha apuntat que es reservaran una part dels diners de l'ICF per a joves pagesos amb la bonificació del 75% dels interessos, una mesura que se suma a la millora de la fiscalitat amb la bonificació del 99% de l'impost de successions i donacions. Així mateix, es preveu la millora i ampliació dels ajuts existents i la potenciació d'una plataforma digital per crear una xarxa de relació entre els joves pagesos. A més, també s'impulsa la figura d'un referent a les oficines comarcals i la creació d'una taula de governança amb organitzacions, entitats, universitats, centres de recerca. En aquesta nova llista de mesures també s'inclou la posada en marxa del banc de terres en desús, iniciativa que va obrir convocatòria al mes de novembre passat.
"El sector és viable si tens un bon pla"
Ordeig ha fet la presentació del projecte durant una visita a una de les finques de Sabors de Seròs (Segrià), dedicats a la producció de fruita. Qui gestiona l'explotació és l'Emma Teixidó, agricultora de 34 anys, i el seu germà. Després d'uns anys treballant a fora, l'any 2023 va decidir tornar a casa per donar continuïtat al negoci familiar. "Per sort, els meus pares ja tenien les terres i tota la infraestructura", ha comentat Teixídó, tot i que també ha reconegut que "ha estat un procés dur perquè el tema burocràtic és complicat".