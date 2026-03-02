Un dels vestits més vistos dels Goya, obra d'un lleidatà

La catifa vermella dels Premis Goya van tenir amb presència lleidatana. El creador Josep Rosell Santaulària, al capdavant de la firma JRS, va signar l’estilisme de l’actriu Jade Oukid, reconeguda pel seu paper a Sirat, dirigida per Oliver Laxe.
La pel·lícula, recentment nominada als Oscar, ha situat el seu equip artístic en el focus internacional. En aquest context, l’aparició d’Oukid a la gala del cinema espanyol va incorporar una proposta de disseny conceptual creada des de Lleida.
El vestit i la jaqueta formen part de la col·lecció “Kimyou”, una línia que reflexiona sobre les diferents percepcions de la mort a Orient i Occident. La proposta combina dramatúrgia, simbolisme i una estètica fosca i estructural, amb una construcció que transcendeix la moda convencional per convertir-se en un relat visual. El dissenyador defensa que portar aquest concepte a una cita com els Goya és una manera d’elevar la moda a categoria de discurs cultural.
Santaulària —també conegut com Rosell— ja ha presentat dues passarel·les pròpies a Mollerussa, amb més de 500 assistents, en esdeveniments que han reunit creadors com Ayoub Borbata, Anna Casas i participants del programa Eufòria.