Sexenni apuja el volum: quatre noves cançons i tres aliats de luxe

El grup lleidatà Sexenni torna a sacsejar l’escena pop amb "Només Música!" (Delírics), un EP de quatre peces que amplia el seu univers sonor i els consolida com una de les bandes més inquietes del panorama català. El treball arriba amb tres complicitats sonades: Sidonie, Svetlana i Miki Núñez.
El segell destaca que el quartet ha sabut mantenir el seu ADN pop mentre s’endinsa en terrenys estilístics diversos. Aquesta voluntat d’exploració es fa evident a "Josep Maria", enregistrada amb Svetlana: una peça punyent i irònica que aborda l’ascens dels discursos ultres sobre una base festiva de samba-dance, amb una picada d’ullet rítmica a Carlinhos Brown.
Amb Sidonie, Sexenni presenta "Persiana baixada", una cançó que juga amb l’energia indie i les tornades expansives, mentre que "Televisió", al costat de Miki Núñez, aposta per un pop lluminós i immediat que apunta directe a les llistes i als escenaris d’estiu.
La nova etapa tindrà posada en escena el 13 de març de 2026 a la Sala Paral·lel 62, a Barcelona. El ritme de venda d’entrades confirma l’expectació: més de la meitat de l’aforament ja s’ha exhaurit setmanes abans del concert.