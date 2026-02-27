El refugi de Besiberri torna a estar operatiu després de l'atac incívic

El refugi d'emergència de Besiberri, situat en la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, va aparèixer aquest cap de setmana completament malmès i amb deixalles acumulades a l'interior. La troballa la van fer membres de la Societat Amics de la Muntanya (SAM) de Tremp durant una sortida, que van alertar de l'estat de l'equipament.
Segons va explicar la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), a l'interior hi havia mobiliari mogut, mantes escampades i brossa, una situació que l'entitat considera especialment greu en tractar-se d'un refugi d'emergència pensat per a situacions límit a la muntanya.
Recuperat gràcies a excursionistes
Malgrat els desperfectes, el refugi ja ha estat condicionat novament. D'acord amb la informació transmesa per la FEEC a través de les xarxes socials, excursionistes i voluntaris han arranjat l'espai i retirat les deixalles, fet que ha permès que l'habitacle torni a estar operatiu per al seu ús. L'entitat ha recordat que aquests refugis són infraestructures bàsiques per garantir la seguretat dels muntanyencs i no espais recreatius, i ha insistit en la necessitat de preservar-los.
Comportaments incívics recurrents
El deteriorament dels refugis d'alta muntanya és una problemàtica que alguns excursionistes consideren habitual. En ressenyes publicades dels darrers mesos, usuaris advertien que "mentre tots deixem les instal·lacions com les trobem, seguirà genial", mentre d'altres denunciaven que "hi ha escombraries a tot arreu i el lloc està en desordre".
En un altre comentari, un excursionista alertava del deteriorament de l'entorn i demanava més responsabilitat: "Si us plau, fiqueu el paper higiènic usat en una bossa i emporteu-vos-lo". Aquestes valoracions coincideixen amb el diagnòstic de la FEEC, que admet que situacions similars s'han repetit en altres ocasions.
Arran del cas, diverses respostes al missatge de la federació a X han plantejat la necessitat d'introduir algun sistema de registre d'usuaris o mesures de control per evitar usos indeguts dels refugis. Alguns excursionistes apunten que el model actual, basat en la responsabilitat individual, pot resultar insuficient en determinats punts de gran afluència. La FEEC, per la seva banda, ha comunicat els fets a la unitat de muntanya dels Mossos d'Esquadra i insisteix en la necessitat de reforçar la conscienciació per preservar aquests equipaments.
Crida al civisme
En un context d'augment de la pràctica excursionista i d'accés cada vegada més fàcil a zones d'alta muntanya, entitats i usuaris coincideixen a assenyalar que la preservació dels refugis depèn tant del manteniment institucional com del comportament individual. Episodis com el de Besiberri reobren el debat sobre com garantir l'accés lliure a aquests habitacles sense comprometre'n la funció essencial: oferir protecció en situacions de risc real. La federació excursionista subratlla la funció estrictament de seguretat i com poden resultar vitals en situacions d'emergència. Per això, fa una nova crida al civisme dels usuaris per evitar que episodis com aquest es repeteixin.