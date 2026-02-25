Jutjaran a Lleida una xarxa que traficava amb angules vives

Set persones s’enfronten a penes que poden arribar als 7 anys i 3 mesos de presó acusades d’integrar una xarxa dedicada al tràfic d’angules vives, una espècie protegida amb una elevada demanda al mercat asiàtic. El judici tindrà lloc els dies 1 i 2 de juliol a l’Audiència de Lleida.
Segons l’escrit d’acusació, el grup operava amb una estructura jerarquitzada i una distribució clara de funcions. El producte s’adquiria a Portugal i es traslladava fins a una nau industrial situada a Tàrrega. Posteriorment, les angules es reenvasaven en unes instal·lacions del Prat de Llobregat, on s’etiquetaven sota la cobertura d’altres mercaderies per dificultar-ne la detecció. El destí final eren diversos països asiàtics, on el valor d’aquest producte es dispara.
La investigació, desenvolupada per la Guàrdia Civil, va culminar amb la intervenció de 191 quilos d’angula viva. El ministeri públic calcula que el gènere decomissat tenia un valor de mercat superior als 813.000 euros, xifra que atribueix directament a l’activitat del grup.
Sis dels acusats fa dos anys que es troben en presó preventiva. Aquest dimecres, l’Audiència ha celebrat una vista per decidir si manté la mesura cautelar, ja que el termini màxim ordinari està a punt de vèncer. La Fiscalia ha sol·licitat la pròrroga en considerar que persisteixen indicis “consistents” de delictes de contraban, tràfic d’espècies protegides i pertinença a organització criminal.
L’acusació pública defensa que el risc de fugida continua vigent, tant per la severitat de les penes demanades com per la capacitat econòmica dels processats. Segons la fiscal, els investigats disposarien de recursos suficients per reprendre l’activitat o finançar una eventual evasió. També ha subratllat la seva mobilitat internacional i el fet que alguns procedeixen de països on una extradició seria complexa.
Pel que fa al repartiment de rols, el ministeri públic assenyala un suposat cap de l’organització, responsable de la gestió econòmica, i un segon membre encarregat de la logística. La resta assumien tasques de transport des de Portugal, custòdia de la nau de Tàrrega, formalització de contractes de lloguer o funcions de correu per al moviment de diners i mercaderies.